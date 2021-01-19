Неэффективная вакцинация может замедлить восстановление экономики – основатель ICU Стеценко

В связи с началом массовой вакцинации ожидания международных инвесторов на 2021 год довольно положительные, рассказал в интервью "Forbes Украина" основатель группы ICU, специалист по торговле ценными бумагами на украинском фондовом рынке Константин Стеценко.
"Если мы верим в эффективность вакцины, в то, что будет постепенно восстанавливаться туризм и деловая активность, продолжится рост цен на сырье, то, конечно, 2021-й должен стать годом циклических историй. Это будет толкать вверх котировки авиационных, туристических, сырьевых компаний", – прогнозирует он.
По словам эксперта, перспективными будут облигации развивающихся cтран, сохранившие прибыльность.
"Также мы ожидаем, что продолжат развиваться компании новой экономики, которые упрощают жизнь человеку, бизнесу, обществу. Уберизации, диджитализации и поведенческих изменений в нашей жизни становиться все больше", – сказал основатель группы ICU.
Однако он отметил, что неэффективная вакцинация может замедлить темпы восстановления экономики.
"Также остается риск глобальных торговых войн. А в случае высоких темпов инфляции начнут повышаться процентные ставки, что повлечет переоценку долговых активов", – оценил риски 2021 года финансист.
По прогнозам Стеценко, финансовый мир продолжит изменяться благодаря экспансии новых частных инвесторов, которые вкладываются в акции через технологические платформы вроде Robinhood или Interactive Brokers.
"Возможность купить через смартфон на $1000 акции модных компаний – Facebook, Amazon или Apple – вызвала огромную покупательную способность. Изменилась и модель поведения розничных инвесторов: раньше, во время кризиса, они бы таились по углам, а в этот раз (в 2020 году. – "Forbes Украина") инвесторы, у которых была ликвидность, достаточно уверенно покупали", – рассказал он.
Поведение финансовых рынков, по мнению основателя группы ICU, уже не будет таким, как прежде.
"Несмотря на появление нового класса инвесторов, рынки понимают, что центробанки и правительства не позволят им терять рассудок", – отметил сооснователь ICU.
Стеценко рекомендует частным инвесторам диверсифицировать инвестиционные портфели, чтобы гибко реагировать на риски вроде тех, что возникли весной 2020 года.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 заболело свыше 95,6 млн человек, из них более 2 млн умерли.
В связи с карантином, введенным из-за эпидемии, во многих странах были закрыты предприятия, что спровоцировало масштабный экономический кризис. По оценкам МВФ, это самый серьезный кризис со времен Великой депрессии.
В странах Европейского союза 27 декабря 2020 года официально стартовала массовая вакцинация от коронавируса.
18 декабря Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило для использования на территории страны вторую вакцину от коронавируса. 11 декабря разрешение получил препарат, разработанный американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech.
В Китае массовая вакцинация началась еще летом прошлого года.
Минздрав Украины 28 декабря заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обещал, что первая партия прибудет в Украину в феврале, для украинцев вакцинация по программе Минздрава будет бесплатной.