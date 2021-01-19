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Неэффективная вакцинация может замедлить восстановление экономики – основатель ICU Стеценко

Основатель финансовой группы ICU, специалист по торговле ценными бумагами на украинском фондовом рынке Константин Стеценко рекомендует частным инвесторам диверсифицировать инвестиционные портфели, чтобы гибко реагировать на риски вроде тех, что возникли весной 2020 года.

Константин Стеценко: Возможность купить через смартфон на $1000 акции модных компаний Facebook, Amazon или Apple вызвала огромную покупательную способность
Константин Стеценко: Возможность купить через смартфон на $1000 акции модных компаний – Facebook, Amazon или Apple – вызвала огромную покупательную способность
Фото: icu.ua

В связи с началом массовой вакцинации ожидания международных инвесторов на 2021 год довольно положительные, рассказал в интервью "Forbes Украина" основатель группы ICU, специалист по торговле ценными бумагами на украинском фондовом рынке Константин Стеценко.

"Если мы верим в эффективность вакцины, в то, что будет постепенно восстанавливаться туризм и деловая активность, продолжится рост цен на сырье, то, конечно, 2021-й должен стать годом циклических историй. Это будет толкать вверх котировки авиационных, туристических, сырьевых компаний", – прогнозирует он.

По словам эксперта, перспективными будут облигации развивающихся cтран, сохранившие прибыльность.

"Также мы ожидаем, что продолжат развиваться компании новой экономики, которые упрощают жизнь человеку, бизнесу, обществу. Уберизации, диджитализации и поведенческих изменений в нашей жизни становиться все больше", – сказал основатель группы ICU.

Однако он отметил, что неэффективная вакцинация может замедлить темпы восстановления экономики.

"Также остается риск глобальных торговых войн. А в случае высоких темпов инфляции начнут повышаться процентные ставки, что повлечет переоценку долговых активов", – оценил риски 2021 года финансист.

По прогнозам Стеценко, финансовый мир продолжит изменяться благодаря экспансии новых частных инвесторов, которые вкладываются в акции через технологические платформы вроде Robinhood или Interactive Brokers.

"Возможность купить через смартфон на $1000 акции модных компаний – Facebook, Amazon или Apple – вызвала огромную покупательную способность. Изменилась и модель поведения розничных инвесторов: раньше, во время кризиса, они бы таились по углам, а в этот раз (в 2020 году. – "Forbes Украина") инвесторы, у которых была ликвидность, достаточно уверенно покупали", – рассказал он.

Поведение финансовых рынков, по мнению основателя группы ICU, уже не будет таким, как прежде.

"Несмотря на появление нового класса инвесторов, рынки понимают, что центробанки и правительства не позволят им терять рассудок", – отметил сооснователь ICU.

Стеценко рекомендует частным инвесторам диверсифицировать инвестиционные портфели, чтобы гибко реагировать на риски вроде тех, что возникли весной 2020 года.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 заболело свыше 95,6 млн человек, из них более 2 млн умерли.

В связи с карантином, введенным из-за эпидемии, во многих странах были закрыты предприятия, что спровоцировало масштабный экономический кризис. По оценкам МВФ, это самый серьезный кризис со времен Великой депрессии.

В странах Европейского союза 27 декабря 2020 года официально стартовала массовая вакцинация от коронавируса.

18 декабря Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило для использования на территории страны вторую вакцину от коронавируса. 11 декабря разрешение получил препарат, разработанный американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech.

В Китае массовая вакцинация началась еще летом прошлого года.

Минздрав Украины 28 декабря заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обещал, что первая партия прибудет в Украину в феврале, для украинцев вакцинация по программе Минздрава будет бесплатной.

Теги: инвестиции, эпидемия, экономика, вакцинация, облигации, финансы, ICU, Константин Стеценко, пандемия, коронавирус, экономический кризис
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