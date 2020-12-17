Амнистия капиталов оживила бы украинскую экономику. Благодаря ей мы могли бы получить как минимум $7 млрд

Народный депутат Украины III, VI, VII cозывов, доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук Украины.
Наблюдаю, как во время эфиров "слуги" сетуют, мол, при принятии бюджета на 2021 год не смогли удовлетворить все пожелания народа из-за отсутствия денег в Украине. Поэтому ножки вынуждены протягивать по одежке.
Помнится, накануне президентской и парламентской кампаний "Зе-команда" клятвенно обещала провести амнистию капиталов с тем, чтобы улучшить финансовое положение страны. И что?!
Да, эта мера не всем понравится. Но, по сравнению с жесткими политическими требованиями от международных финансовых структур при предоставлении денег, амнистия капиталов ничем не угрожает суверенитету и независимости нашего государства.
Более того, она бы могла существенно оживить украинскую экономику, наполнив ее денежным ресурсом.
Итак, по мнению экспертов, в кубышках наших граждан вне банковской системы находится не менее $40 млрд. А на офшорных счетах богатых граждан – свыше $100 млрд.
Если бы власть предложила людям уплатить 5% из этих сумм в казну страны, создала благоприятные условия вовлечения вышеуказанного капитала в украинскую экономику, мы бы дополнительно получили как минимум $7 млрд.
В условиях страшной пандемии, когда на кону жизнь простых украинцев, при полном дефиците свободных денег эту меру, думаю, народ бы в целом поддержал.
Но увы…
Источник: Журавский на связи / Telegram
Опубликовано с личного разрешения автора