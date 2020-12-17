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Виталий Журавский
Виталий Журавский

Народный депутат Украины III, VI, VII cозывов, доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук Украины.


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Амнистия капиталов оживила бы украинскую экономику. Благодаря ей мы могли бы получить как минимум $7 млрд

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Наблюдаю, как во время эфиров "слуги" сетуют, мол, при принятии бюджета на 2021 год не смогли удовлетворить все пожелания народа из-за отсутствия денег в Украине. Поэтому ножки вынуждены протягивать по одежке.

Помнится, накануне президентской и парламентской кампаний "Зе-команда" клятвенно обещала провести амнистию капиталов с тем, чтобы улучшить финансовое положение страны. И что?!

Да, эта мера не всем понравится. Но, по сравнению с жесткими политическими требованиями от международных финансовых структур при предоставлении денег, амнистия капиталов ничем не угрожает суверенитету и независимости нашего государства.

Более того, она бы могла существенно оживить украинскую экономику, наполнив ее денежным ресурсом.

Итак, по мнению экспертов, в кубышках наших граждан вне банковской системы находится не менее $40 млрд. А на офшорных счетах богатых граждан – свыше $100 млрд.

Если бы власть предложила людям уплатить 5% из этих сумм в казну страны, создала благоприятные условия вовлечения вышеуказанного капитала в украинскую экономику, мы бы дополнительно получили как минимум $7 млрд.

В условиях страшной пандемии, когда на кону жизнь простых украинцев, при полном дефиците свободных денег эту меру, думаю, народ бы в целом поддержал.

Но увы…

Источник: Журавский на связи / Telegram

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, амнистия, экономика, бюджет, депутаты, дефицит, Виталий Журавский
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