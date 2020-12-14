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ДЕНЬГИ

"Большое строительство" спасло экономику Украины от спада и обеспечит ее рост в будущем – СМИ

По данным экономистов, общий объем антикризисных мер, принятых украинским правительством в этом году, равняется 111,2 млрд грн, из этой суммы самая крупная доля приходится на развитие инфраструктуры, пишет издание Delo.ua.

Позитивный эффект от "Большого строительства" заметен уже по итогам этого года, отмечают журналисты
Позитивный эффект от "Большого строительства" заметен уже по итогам этого года, отмечают журналисты
Фото: depositphotos.com

Позитивный эффект от президентской программы "Большое строительство" не только предотвратил серьезное падение украинской экономики в кризисный период, но и создает потенциал для роста ключевых показателей. Об этом сообщает издание Delo.ua со ссылкой на исследование, проведенное независимой группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook.

По данным экономистов, общий объем антикризисных мер, принятых украинским правительством в этом году, равняется 111,2 млрд грн (2,8% ВВП). Из этой суммы самая крупная доля приходится на развитие инфраструктуры – 40,1 млрд грн.

Инфографика: delo.ua
Инфографика: delo.ua

Опыт других стран показывает, что значительные вливания в строительство школ, больниц и дорог позволят Украине выйти из нынешнего кризиса и обеспечить рост экономики в дальнейшем, считают авторы публикации. 

"Еще в период предыдущего мирового кризиса 2008–2009 годов большинство стран использовали именно инфраструктурные проекты с наиболее высоким мультипликатором расходов как основной инструмент стимулирования внутреннего спроса", – отмечается в статье.

Позитивный эффект от "Большого строительства" заметен уже по итогам этого года и если бы не уже предпринятые меры в рамках "Большого строительства", нынешний кризис мог бы быть глубже, пишут журналисты со ссылкой на исследование.

Инфографика: delo.ua
Инфографика: delo.ua

"Если бы в четвертом квартале деньги "Большого строительства" были бы направлены на другие расходы, ВВП упал бы до 11%, но благодаря президентскому инфраструктурному проекту падение остановилось на отметке всего лишь 3,7%", – сообщается в исследовании.

Экономисты уверяют, что позитивное влияние программы сохранится и в дальнейшем. Так, например, за этот год Украина смогла подняться на 20 позиций в общемировом рейтинге качества дорог — со 146 до 126 места.

Инвестиции в инженерные сооружения и дорожную инфраструктуру влияют на ВВП на душу населения среди экономически активного населения Украины – на 1 млрд долларов таких инвестиций приходится $607 на душу населения. Рост индекса качества дорог всего на один пункт способствует приросту в $1,611 ВВП на душу населения, подчеркивает Ukraine Economic Outlook.

"При среднем жизненном цикле дорожной инфраструктуры в 10–15 лет позитивная отдача от инвестиций в дорожное строительство за 2020-ый год будет сохраняться аналогичный период времени. Что является тем самым долгосрочным компенсатором наращивания антикризисных госрасходов и стимулом экономического роста", – заключают экономисты.

Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства Украины, реализация которого предусмотрена за счет бюджетных средств.

Советник президента Олег Устенко заявил, что "Большое строительство" в перспективе может обеспечить рост ВВП до отметки в 5%.

Теги: инвестиции, ВВП, экономика, строительство, кризис, деньги, рост ВВП, инфраструктура, Большое строительство
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