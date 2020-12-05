Нардеп Шуляк заявила, что в 2020 году дороги ремонтировали по всей стране, а не только в приоритетных регионах

Средняя стоимость ремонта одного километра дороги в этом году была ниже на 4,5 млн грн, чем в прошлом, рассказала нардеп от "Слуги народа", председатель межфракционного объединения "За Большое строительство" Елена Шуляк.

В 2020 году в Украине отремонтировали 3926,3 километра дорог, что обошлось в 81 млрд грн, в 2019 году на ремонт 846,97 км потратили 25,1 млрд грн – таким образом, средняя стоимость ремонта одного километра дороги снизилась на 4,5 млн грн, рассказала нардеп от "Слуги народа", председатель межфракционного объединения "За Большое строительство" Елена Шуляк.

Об этом она сказала на мероприятии "СЕТЬ: форум дорожной отрасли", пишет агентство "РБК-Украина".

"Мы считаем, что это существенная разница в стоимости ремонтов дорог. Такого результата, в частности, удалось достичь благодаря значительному снижению количества неконкурентных торгов, которые проводятся "Укравтодором". В 2020 году показатель неконкурентных торгов уменьшился до 4,6% от общего количества тендеров, тогда как в предыдущие несколько лет он составлял от 9,6% в 2017 году до 18% в 2019 году, – рассказала политик. – Меня очень впечатлила статистика по ремонтам дорог в регионах в прошлые годы. Так, скажем, в Винницкой области за 2017–2019 годы отремонтировано 274,8, то есть где-то 100 км ежегодно. Мы этот показатель даже улучшили и восстановили – в 2020 году 104 км дорог в Винницкой области".

Нардеп подчеркнула, что в этом году ремонтировали дороги по всей стране, не выделяя приоритетных регионов, как это было раньше: например, в прошлом году в Луганской области было отремонтировано всего 19 км дорог, а в Закарпатской области раньше ремонтировали от 11 до 45 км дорог в год.

"В 2020 году мы изменили подходы, и мы действительно сшиваем Украину. В Луганской области, в частности, и в ее регионах, прилегающих к ОРДЛО, мы уже отремонтировали 197 км автодорог. Сейчас в работе еще 127 км. На Закарпатье отремонтировано 370 км дорог. Дороги сейчас обновляются по всей стране. Я счастлива, что могу быть причастна к "Большому строительству", и больше всего радует то, насколько положительно эти инфраструктурные изменения воспринимают украинцы. Согласно опросам КМИС, 89,9% украинцев поддерживают инфраструктурные изменения в стране", – отметила Шуляк.

Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта. Это общий проект президента Украины Владимира Зеленского и правительства Украины, реализация которого предусмотрена за счет бюджетных средств.