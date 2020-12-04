ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Если бы не "Большое строительство", спад ВВП в четвертом квартале был бы не 3,7%, а 11% – экономист

Удельный вес президентского проекта "Большое строительство" в ВВП Украины вырос с 2,8% в первом квартале до 10% в четвертом, рассказал представитель независимой экономической группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Михаил Кухар: В структуре промежуточного потребления и ВВП Украины строительство имеет наибольший коэффициент 3,4%
Михаил Кухар: В структуре промежуточного потребления и ВВП Украины строительство имеет наибольший коэффициент – 3,4%
Фото: Kukhar Mykhailo / Facebook

Мультипликативный эффект от строительства дорог в рамках программы "Большое строительство", который инициировал президент Украины, составляет 3,05 грн на каждую вложенную гривну, заявил представитель независимой экономической группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар на форуме "СЕТЬ: форум дорожной отрасли", пишут "Українські новини".

Он рассказал, что вместе с группой экономистов проанализировал антикризисные меры в Украине.

"На фоне спада ВВП во втором квартале на 11,4% и 3,7% в четвертом, по прогнозам наших экономистов, в финальном расчете спад ВВП нашей страны был бы 11% в четвертом квартале, если бы не удельный вес производства ["Большого строительства"], – объяснил Кухар. – Удельный вес "Большого строительства" в ВВП экономики Украины вырос с 2,8% в первом квартале до 10% в четвертом".

Экономист добавил, что в структуре промежуточного потребления и ВВП Украины строительство имеет наибольший коэффициент – 3,4%.

В качестве аргумента он также привел заявление директора-распорядительницы МВФ Кристалины Георгиевой.

"Страны должны подготовиться к системным синхронным усилиям по инвестициям в инфраструктуру, как только удастся взять пандемию под контроль. Кроме того, новые исследования МВФ показывают, что единовременные инвестиции в страны G-20 принесли бы большие потенциальные выгоды, если бы страны, которые имеют наибольшие бюджетные возможности, увеличили свои расходы на инфраструктуру на 0,5% ВВП в 2021 году, то рост мирового ВВП до 2025 года имел бы устойчивый тренд в 2% в год", – процитировал Кухар Георгиеву.

Он добавил, что усиление государственного спроса должно компенсировать спад ВВП, который происходит из-за падения частного спроса в экономике, и это является одной из рекомендаций МВФ по борьбе с последствиями кризиса из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко отметил, что план-факт "Большого строительства" на середину ноября был выполнен на 87%.

"Для нас всех "Большое строительство" является в первую очередь значительным менеджерским и медийным вызовом. 87% завершенных объектов говорят сами за себя – это абсолютный рекорд выполнения за все годы независимости. До конца года должны приблизиться к показателю 95%", – отметил Тимошенко.

Теги: МВФ, ВВП, Кристалина Георгиева, инфраструктура, Кирилл Тимошенко, Большое строительство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Организаторы "Евровидения 2021" презентовали новый логотип конкурса. Видео
  Организаторы "Евровидения 2021" презентовали новый логотип конкурса. Видео
"Круто", "Огонь". Michelle Andrade восхитила коллег новым образом с яркими прядями. Фото до и после
"Круто", "Огонь". Michelle Andrade восхитила коллег новым образом с яркими прядями. Фото до и после
"Тяжело-тяжело. Ни фига не тяжело. Это прекрасно". Приходько поделилась домашним рецептом десерта Павлова
"Тяжело-тяжело. Ни фига не тяжело. Это прекрасно". Приходько поделилась домашним рецептом десерта Павлова
  Вместо ножниц – пылесос. Клуни, который более 20 лет стрижет себя сам, показал, как он это делает. Видео
  Вместо ножниц – пылесос. Клуни, который более 20 лет стрижет себя сам, показал, как он это делает. Видео
"Растет не по дням, а по часам". Водянова рассказала о пополнении в семье
"Растет не по дням, а по часам". Водянова рассказала о пополнении в семье
Пугачева отреагировала на новый клип ДДТ
Пугачева отреагировала на новый клип ДДТ
"Прижаться хочется". Мазур рассказала, какой на самом деле является судья "Танцев со звездами" Кухар
"Прижаться хочется". Мазур рассказала, какой на самом деле является судья "Танцев со звездами" Кухар
Блогер Покрещук, увеличившая себе скулы, перед камерой сделала инъекцию в губы. Видео
Блогер Покрещук, увеличившая себе скулы, перед камерой сделала инъекцию в губы. Видео
  "Имена". Барских выпустил саундтрек к эротическому фильму. Видео
  "Имена". Барских выпустил саундтрек к эротическому фильму. Видео
  Меладзе рассказал, как отреагировал на критику своего призыва бойкотировать новогодние съемки
  Меладзе рассказал, как отреагировал на критику своего призыва бойкотировать новогодние съемки
"Первая встреча". Многодетный отец Решетник поделился семейным снимком
"Первая встреча". Многодетный отец Решетник поделился семейным снимком
Pornhub выпустил рождественский альбом. Аудио
Pornhub выпустил рождественский альбом. Аудио
  "Эта песня о нем". Огневич презентовала клип, в котором показала символ зарождения новой жизни. Видео
  "Эта песня о нем". Огневич презентовала клип, в котором показала символ зарождения новой жизни. Видео
"Не любитель, а профессионал". Актер "Дизель Шоу" Бережок рассказал, как относится к алкоголю
"Не любитель, а профессионал". Актер "Дизель Шоу" Бережок рассказал, как относится к алкоголю
"Прислушайтесь!". Джамала заявила, что ее пятимесячный сын поет на арабском языке
"Прислушайтесь!". Джамала заявила, что ее пятимесячный сын поет на арабском языке
Названа причина, побудившая жену принца Гарри рассказать о выкидыше – СМИ
Названа причина, побудившая жену принца Гарри рассказать о выкидыше – СМИ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Решила бросить все и уехать из Москвы". Королева сделала откровенное признание
"Решила бросить все и уехать из Москвы". Королева сделала откровенное признание
"Какой смысл приводить в этот мир нового человека, когда он в огне?" Принц Гарри рассказал, как его изменило рождение сына
"Какой смысл приводить в этот мир нового человека, когда он в огне?" Принц Гарри рассказал, как его изменило рождение сына
"Прекрасная пара, счастья вам, милые". Фото Ани Лорак и Лазарева комментируют в сети
"Прекрасная пара, счастья вам, милые". Фото Ани Лорак и Лазарева комментируют в сети
Звезда "Топ-модели по-украински" трансгендер Беридзе: Есть вероятность умереть на операционном столе
Звезда "Топ-модели по-украински" трансгендер Беридзе: Есть вероятность умереть на операционном столе
"Какая секси!", "Зачем замужняя женщина выставляет такое?" Откровенное фото Джанабаевой вызвало обсуждение в сети
"Какая секси!", "Зачем замужняя женщина выставляет такое?" Откровенное фото Джанабаевой вызвало обсуждение в сети
"Видел, что девушке нужно развитие, а я не могу вкладывать". Украинский ведущий рассказал о романе с Loboda
"Видел, что девушке нужно развитие, а я не могу вкладывать". Украинский ведущий рассказал о романе с Loboda
"Моя малышка! Выдержала 14 эфиров". Муж судьи "Танцев со звездами" осыпал ее комплиментами
"Моя малышка! Выдержала 14 эфиров". Муж судьи "Танцев со звездами" осыпал ее комплиментами
  Monatik рассказал, из-за чего у них с женой возникают споры
Monatik рассказал, из-за чего у них с женой возникают споры
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS