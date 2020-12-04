Если бы не "Большое строительство", спад ВВП в четвертом квартале был бы не 3,7%, а 11% – экономист

Удельный вес президентского проекта "Большое строительство" в ВВП Украины вырос с 2,8% в первом квартале до 10% в четвертом, рассказал представитель независимой экономической группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.

Мультипликативный эффект от строительства дорог в рамках программы "Большое строительство", который инициировал президент Украины, составляет 3,05 грн на каждую вложенную гривну, заявил представитель независимой экономической группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар на форуме "СЕТЬ: форум дорожной отрасли", пишут "Українські новини".

Он рассказал, что вместе с группой экономистов проанализировал антикризисные меры в Украине.

"На фоне спада ВВП во втором квартале на 11,4% и 3,7% в четвертом, по прогнозам наших экономистов, в финальном расчете спад ВВП нашей страны был бы 11% в четвертом квартале, если бы не удельный вес производства ["Большого строительства"], – объяснил Кухар. – Удельный вес "Большого строительства" в ВВП экономики Украины вырос с 2,8% в первом квартале до 10% в четвертом".

Экономист добавил, что в структуре промежуточного потребления и ВВП Украины строительство имеет наибольший коэффициент – 3,4%.

В качестве аргумента он также привел заявление директора-распорядительницы МВФ Кристалины Георгиевой.

"Страны должны подготовиться к системным синхронным усилиям по инвестициям в инфраструктуру, как только удастся взять пандемию под контроль. Кроме того, новые исследования МВФ показывают, что единовременные инвестиции в страны G-20 принесли бы большие потенциальные выгоды, если бы страны, которые имеют наибольшие бюджетные возможности, увеличили свои расходы на инфраструктуру на 0,5% ВВП в 2021 году, то рост мирового ВВП до 2025 года имел бы устойчивый тренд в 2% в год", – процитировал Кухар Георгиеву.

Он добавил, что усиление государственного спроса должно компенсировать спад ВВП, который происходит из-за падения частного спроса в экономике, и это является одной из рекомендаций МВФ по борьбе с последствиями кризиса из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко отметил, что план-факт "Большого строительства" на середину ноября был выполнен на 87%.

"Для нас всех "Большое строительство" является в первую очередь значительным менеджерским и медийным вызовом. 87% завершенных объектов говорят сами за себя – это абсолютный рекорд выполнения за все годы независимости. До конца года должны приблизиться к показателю 95%", – отметил Тимошенко.