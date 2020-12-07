Всемирный экономический форум в 2021 году проведут в Сингапуре

Всемирный экономический форум запланирован в онлайн-формате на 25–29 января 2021 года.

Всемирный экономический форум в 2021 году перенесли в Сингапур Фото: EPA

В 2021 году Всемирный экономический форум (ВЭФ) пройдет 13–16 мая в Сингапуре. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба форума.

По данным организаторов, мероприятие планировали провести весной в Швейцарии, однако распространение заболевания СOVID-19 в Европе сделало маловероятным соблюдение всех мер предосторожности для защиты участников и сотрудников форума.

"После тщательного рассмотрения и в свете текущей ситуации в отношении случаев COVID-19 было решено, что Сингапур лучше всего подходит для проведения встречи", – сообщается в релизе.

Мероприятие традиционно проходило зимой, но в августе организаторы предупредили, что в 2021 году его отложат из-за пандемии.

Всемирный экономический форум запланирован в онлайн-формате на 25–29 января 2021 года. Во время форума будут говорить о "восстановлении доверия и разработке принципов политики и партнерства, необходимых для 2021 года". В нем примут участие главы государств и представители правительств, генеральные директора, лидеры гражданского общества, глобальные СМИ и молодежные лидеры из Африки, Азии, Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки и Северной Америки.

В августе сообщалось, что Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе перенесли с зимы на лето 2021 года из-за распространения заболевания СOVID-19. Эксперты заявляли, что в январе 2021 года форум невозможно провести в безопасной обстановке.

В этом году Всемирный экономический форум в Давосе проходил с 21-го по 24 января. Он собрал около 3 тыс. участников из 117 стран. В мероприятиях участвовали лидеры 53 государств и правительств.

Всемирный экономический форум – швейцарская неправительственная организация, наиболее известная организацией ежегодных встреч в Давосе. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса и политические лидеры.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 7 декабря подтверждено 67,3 млн случаев коронавируса, умерло более 1,5 млн человек, выздоровело 43,2 млн.