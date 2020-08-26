ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Форум в Давосе в 2021 году перенесли из-за пандемии коронавируса

В январе 2021 года Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе невозможно будет провести в безопасной обстановке, считают эксперты. Управляющий директор форума Эдриан Монк в своем заявлении уточнил, что с 25 января в течение недели состоится мероприятие "Давосские диалоги" в цифровом формате.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 году перенесли на лето
Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 году перенесли на лето
Фото: depositphotos.com

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе перенесли с зимы на лето 2021 года из-за распространения заболевания СOVID-19. Эксперты решили, что в январе 2021 года форум невозможно будет провести в безопасной обстановке, сказано в заявлении управляющего директора ВЭФ Эдриана Монка, опубликованном на сайте форума 26 августа.

Точную дату проведения ВЭФ пообещали объявить позже.

"Решение было принято нелегко, поскольку мировым лидерам необходимо собраться вместе, чтобы разработать общий путь восстановления и сформировать "Великую перезагрузку" в эпоху после COVID-19. В январе это делать небезопасно", – говорится в заявлении.

В сообщении управляющего директора ВЭФ уточняется, что с 25 января в течение недели форум проведет в цифровом формате "Давосские диалоги". На этом мероприятии мировые лидеры поделятся своими взглядами на ситуацию в мире в 2021 году, уточнил Монк.

Всемирный экономический форум – швейцарская неправительственная организация, наиболее известная организацией ежегодных встреч в Давосе. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса и политические лидеры.

В этом  году Всемирный экономический форум в Давосе проходил с 21-го по 24 января. Он собрал около 3 тыс. участников из 117 стран. В мероприятиях участвовали лидеры 53 государств и правительств.

К вечеру 26 августа коронавирусом в мире заразилось более 23,9 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением инфекции. От COVID-19 скончалось 820,8 тыс человек. Число выздоровевших достигло 15,6 млн человек.

Теги: Всемирный экономический форум, Давос, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, лето
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Педан рассказал, почему не показывает свою жену
Педан рассказал, почему не показывает свою жену
Посетителям Венской оперы запретили кричать "Браво!"
Посетителям Венской оперы запретили кричать "Браво!"
  Роман Агаты Кристи "Десять негритят" выйдет во Франции под другим названием
  Роман Агаты Кристи "Десять негритят" выйдет во Франции под другим названием
  "Залишимось друзями". Группа "Фіолет" выпустила песню на трех языках. Видео
  "Залишимось друзями". Группа "Фіолет" выпустила песню на трех языках. Видео
"Цветы лечат". Заразившаяся COVID-19 Фреймут позировала с букетом
"Цветы лечат". Заразившаяся COVID-19 Фреймут позировала с букетом
Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала интимные отношения матери с Алибасовым
Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала интимные отношения матери с Алибасовым
Режиссер "Лары Крофт" Утхауг снимет фильм "Тролль"
Режиссер "Лары Крофт" Утхауг снимет фильм "Тролль"
Имбирный с мятой и зеленый с лимоном. Бундхен рассказала о семейной традиции чаепития
Имбирный с мятой и зеленый с лимоном. Бундхен рассказала о семейной традиции чаепития
"Поза странная". Бадоев в кимоно показал голый торс
"Поза странная". Бадоев в кимоно показал голый торс
Могилевская поделилась снимком из гримерки
Могилевская поделилась снимком из гримерки
"Надюха звезда садо-мазо". Дорофеева снялась в дерзком образе
"Надюха – звезда садо-мазо". Дорофеева снялась в дерзком образе
Невеста старшего сына Бекхэмов призналась в симпатии к его сестре
Невеста старшего сына Бекхэмов призналась в симпатии к его сестре
Малахова обнародовала фото своей машины, на капот которой опустился боллард
Малахова обнародовала фото своей машины, на капот которой опустился боллард
"Так сексуально". 45-летняя Лонгория показала фигуру в купальнике
"Так сексуально". 45-летняя Лонгория показала фигуру в купальнике
Поклонники приняли 44-летнюю Уизерспун за ее 20-летнюю дочь
Поклонники приняли 44-летнюю Уизерспун за ее 20-летнюю дочь
  "Ой не ходи, Грицю". Экс-участница "Х-фактора 10" Navka сняла клип на Синевире. Видео
  "Ой не ходи, Грицю". Экс-участница "Х-фактора 10" Navka сняла клип на Синевире. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
  Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
"Кукла!". 40-летняя Куриленко засветила фигуру в купальнике
"Кукла!". 40-летняя Куриленко засветила фигуру в купальнике
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились коронавирусом
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились коронавирусом
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
"Продажная", "Вернись домой!". Подписчики Loboda обсудили ее пост ко Дню Независимости Украины
"Продажная", "Вернись домой!". Подписчики Loboda обсудили ее пост ко Дню Независимости Украины
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS