Форум в Давосе в 2021 году перенесли из-за пандемии коронавируса

В январе 2021 года Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе невозможно будет провести в безопасной обстановке, считают эксперты. Управляющий директор форума Эдриан Монк в своем заявлении уточнил, что с 25 января в течение недели состоится мероприятие "Давосские диалоги" в цифровом формате.

Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 году перенесли на лето Фото: depositphotos.com

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе перенесли с зимы на лето 2021 года из-за распространения заболевания СOVID-19. Эксперты решили, что в январе 2021 года форум невозможно будет провести в безопасной обстановке, сказано в заявлении управляющего директора ВЭФ Эдриана Монка, опубликованном на сайте форума 26 августа.

Точную дату проведения ВЭФ пообещали объявить позже.

"Решение было принято нелегко, поскольку мировым лидерам необходимо собраться вместе, чтобы разработать общий путь восстановления и сформировать "Великую перезагрузку" в эпоху после COVID-19. В январе это делать небезопасно", – говорится в заявлении.

В сообщении управляющего директора ВЭФ уточняется, что с 25 января в течение недели форум проведет в цифровом формате "Давосские диалоги". На этом мероприятии мировые лидеры поделятся своими взглядами на ситуацию в мире в 2021 году, уточнил Монк.

Всемирный экономический форум – швейцарская неправительственная организация, наиболее известная организацией ежегодных встреч в Давосе. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса и политические лидеры.

В этом году Всемирный экономический форум в Давосе проходил с 21-го по 24 января. Он собрал около 3 тыс. участников из 117 стран. В мероприятиях участвовали лидеры 53 государств и правительств.

К вечеру 26 августа коронавирусом в мире заразилось более 23,9 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением инфекции. От COVID-19 скончалось 820,8 тыс человек. Число выздоровевших достигло 15,6 млн человек.