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Финансирование Пинчуком поездки депутатов от "Слуги народа" в Давос не является коррупцией – Верещук

По словам нардепа от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Ирины Верещук, она обращалась в Национальное агентство по противодействию коррупции за консультацией по поводу того, является ли коррупцией финансирование бизнесменом Виктором Пинчуком поездки ее коллег по фракции на Международный экономический форум в Давос.

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Верещук сказала, что не была на форуме в Давосе
Верещук сказала, что не была на форуме в Давосе
Фото: Слуга Народу / Facebook

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что поездку ее коллег по фракции на Международный экономический форум в Давосе в том числе за счет структур бизнесмена Виктора Пинчука нельзя считать коррупцией, сообщает "Радіо Свобода"

"Я даже звонила сегодня за консультацией в НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. – "ГОРДОН"). НАПК утверждает, что это не коррупция, если они были в командировке. Если это официальная командировка. И даже если эта командировка профинансирована не из государственного бюджета, это не коррупция. А если не были в командировке и получили, это был бы подарок, и они бы должны были объяснять, за что такой подарок", – сказала она.

Верещук сообщила, что не была на форуме в Давосе. 

В аппарате Верховной Рады "Радіо Свобода" сообщили, что на время форума в Швейцарию командировки оформили 23 народных депутата, 15 из которых – члены "Слуги народа":

  • Марина Бардина – "Слуга народа";
  • Леся Василенко – "Голос";
  • Вадим Галайчук – "Слуга народа";
  • Ярослав Железняк – "Голос";
  • Алексей Жмеренецкий – "Слуга народа";
  • Андрей Жупанин – "Слуга народа";
  • Леся Забуранная "Слуга народа";
  • Мария Ионова – "Европейская солидарность";
  • Дмитрий Кисилевский – "Слуга народа";
  • Елена Кондратюк – "Батьківщина";
  • Александр Корниенко – "Слуга народа";
  • Наталья Королевская – "Оппозиционная платформа – За жизнь";
  • Евгения Кравчук – "Слуга народа";
  • Иван Крулько – "Батьківщина";
  • Юлия Овчинникова – "Слуга народа";
  • Роксолана Пидласа – "Слуга народа";
  • Егор Чернев – "Слуга народа";
  • Алена Шкрум – "Батьківщина";
  • Елена Шуляк – "Слуга народа";
  • Святослав Юраш – "Слуга народа";
  • Ярослав Юрчишин – "Голос";
  • Елизавета Ясько – "Слуга народа";
  • Дмитрий Наталуха – "Слуга народа".

Ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе проходил 21–24 января. В числе партнеров Украинского дома в Давосе указан в том числе фонд Пинчука. Причастность фонда Пинчука к финансированию поездки подтвердили Жмеренецкий и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который тоже был в Давосе.

Теги: Всемирный экономический форум, Давос, Ирина Верещук, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, Слуга народа, Давид Арахамия
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