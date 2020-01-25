Финансирование Пинчуком поездки депутатов от "Слуги народа" в Давос не является коррупцией – Верещук

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что поездку ее коллег по фракции на Международный экономический форум в Давосе в том числе за счет структур бизнесмена Виктора Пинчука нельзя считать коррупцией, сообщает "Радіо Свобода".
"Я даже звонила сегодня за консультацией в НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. – "ГОРДОН"). НАПК утверждает, что это не коррупция, если они были в командировке. Если это официальная командировка. И даже если эта командировка профинансирована не из государственного бюджета, это не коррупция. А если не были в командировке и получили, это был бы подарок, и они бы должны были объяснять, за что такой подарок", – сказала она.
Верещук сообщила, что не была на форуме в Давосе.
В аппарате Верховной Рады "Радіо Свобода" сообщили, что на время форума в Швейцарию командировки оформили 23 народных депутата, 15 из которых – члены "Слуги народа":
Ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе проходил 21–24 января. В числе партнеров Украинского дома в Давосе указан в том числе фонд Пинчука. Причастность фонда Пинчука к финансированию поездки подтвердили Жмеренецкий и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который тоже был в Давосе.