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Ляшко рассказал о вероятности введения в Украине свидетельств о вакцинации против COVID-19

Главный санврач Украины Виктор Ляшко призвал не путать международные свидетельства о проведении вакцинации с иммунными паспортами, так как первые используются исключительно при пересечении границы и их введение регулируется международными медико-санитарными правилами.

В Украине вакцинация пока не начиналась
В Украине вакцинация пока не начиналась
Фото: EPA

Украина рассматривает вопрос введения международных свидетельств о вакцинации, которые могут использоваться для пересечения границы, но пока не вводит их. Об этом на брифинге 12 января заявил замминистра здравоохранения Украины, главный санврач страны Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Ляшко подчеркнул, что речь идет не о "COVID-паспортах", а о международных свидетельствах о проведении вакцинации.

"Вопрос использования международных свидетельств о проведении вакцинации – это не что-то новое. Этот документ предусмотрен международными медико-санитарными правилами, которые одобрены всеми государствами – членами Всемирной организации здравоохранения. Этот документ функционирует с 2005 года", – сказал главный санврач.

Он отметил, что до пандемии COVID-19 такое свидетельство чаще всего выдавали при проведении вакцинации от желтой лихорадки, а также от полиомиелита.

Ляшко рассказал, что во время пандемии многие страны воспользовались возможностями ст. 31 Международных медико-санитарных правил и установили дополнительные требования при пересечении границ иностранцами. После старта вакцинации некоторые государства могут заменить существующие требования на предъявление свидетельства о вакцинации против коронавируса.

"Украина тоже рассматривает этот вопрос, но пока не внедряет, поскольку сегодня этот вопрос еще обсуждается и будет рассматриваться после того, как мы четко получим информацию, может ли распространять болезнь вакцинированный человек", – сказал он.

Главный санврач подчеркнул, что международные правила позволяют выдавать такие свидетельства, только если человек прививался вакциной, одобренной ВОЗ. На сегодня такое разрешение есть только у препарата компании Pfizer, заявил Ляшко.

Он призвал не путать международные свидетельства о вакцинации, которое предусмотрено международными медико-санитарными правилами, с иммунными паспортами.

"Поскольку международное свидетельство о вакцинации используется исключительно при пересечении госграницы. Иммунный паспорт – совсем другая вещь, и ВОЗ еще весной предостерегала от его использования. К этому времени позиция ни ВОЗ, ни Украины не изменилась и вопроса внедрения иммунных паспортов пока на повестке дня нет. Иммунный паспорт – документ, свидетельствующий о наличии иммунитета против коронавирусной болезни и дающий определенные привилегии вакцинированным людям с иммунитетом над другими людьми, у которых иммунитета нет. Поэтому сегодня вопрос введения иммунных паспортов не стоит, а вопрос выдачи международных свиделельств о проведении вакцинации четко урегулировано международными медико-санитарными правилами", – заявил замминистра.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По данным ВОЗ на 6 января 2020 года, в мире 63 производителя вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 172 компании. Как сообщило агентство Bloomberg, в мире по состоянию на 12 января сделали уже более 29 млн прививок от коронавируса, вакцинация стартовала в 43 странах.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Ляшко говорил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Позже он говорил, что страна может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов. Первая партия вакцины против коронавируса по программе COVAX поступит в марте 2021 года и составит 1,2 млн доз, сообщили в Минздраве.

31 декабря Министерство здравоохранения Украины сообщило о покупке первой партии вакцины против коронавируса на сумму 964 млн грн. Речь идет о китайской вакцине от COVID-19 компании Sinovac Biotech. 700 тыс. доз вакцины, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина может получить до конца февраля 2021 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ВОЗ, вакцинация, Всемирная организация здравоохранения, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус
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