  В России от коронавируса скончался аккомпаниатор Кобзона

Российский музыкант и композитор Алексей Евсюков умер от коронавируса. О его смерти в Instagram 18 января сообщил российский продюсер Константин Полещук.
Музыкант скончался в возрасте 71 года. О дате и месте похорон Евсюкова продюсер не сообщил.
"Столько было планов, столько впереди было совместных проектов. Четверть века нашей творческой дружбы, и COVID-19 все разрушил. Светлая память!" – написал Полещук.
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Продюсер напомнил, что Евсюков много лет был аккомпаниатором народного артиста СССР Иосифа Кобзона, который умер в августе 2018 года.