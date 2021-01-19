В России от коронавируса скончался аккомпаниатор Кобзона

Российский музыкант и композитор Алексей Евсюков, который в течение многих лет был аккомпаниатором народного артиста СССР Иосифа Кобзона, умер на 72-м году жизни после заражения коронавирусом.

Евсюков умер в 71 год

Фото: Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии России. / Facebook

Российский музыкант и композитор Алексей Евсюков умер от коронавируса. О его смерти в Instagram 18 января сообщил российский продюсер Константин Полещук. Музыкант скончался в возрасте 71 года. О дате и месте похорон Евсюкова продюсер не сообщил. "Столько было планов, столько впереди было совместных проектов. Четверть века нашей творческой дружбы, и COVID-19 все разрушил. Светлая память!" – написал Полещук. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Константин Полещук (@poleshchukkonstantin) Продюсер напомнил, что Евсюков много лет был аккомпаниатором народного артиста СССР Иосифа Кобзона, который умер в августе 2018 года. ВИДЕО Видео: Памяти Иосифа Кобзона / YouTube