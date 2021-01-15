Умер российский актер Воробьев

Умер 58-летний российский актер Александр Воробьев. Об этом 15 января сообщили на странице театра "Табакерка" в Instagram.
"Вся актерская жизнь Александра Петровича связана с "Табакеркой". (...) Артист создал на нашей сцене множество замечательных ролей. (...) Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Александра Петровича. Его уход – большое горе для всех нас", – говорится в посте.
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14 февраля актеру исполнилось бы 59 лет.
Причина смерти не указывается.
Александр Воробьев известен по ролям в фильмах и сериалах "Участок", "Лето волков", "Исчезнувшие", "День дурака", "Громовы. Дом Надежды".