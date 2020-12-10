Умерла главред журнала "Натали" Трухачева

Главный редактор украинского женского журнала "Натали" Ирина Трухачева возглавляла редакцию с 2018 года.

9 декабря умерла главный редактор украинского женского журнала "Натали" Ирина Трухачева. О ее смерти 10 декабря сообщила в Facebook руководитель маркетингового отдела издания Татьяна Мирошниченко.

"Сутки пытаюсь написать. У меня просто не поднимается рука! У меня не хватает слов, мыслей, воздуха. Ты же говорила, что мы прорвемся, потому что мы не можем по-другому. Потому что мы из невозможного делали нереальное, потому что мы сильные, лучшие. Ты так верила в нас, в проект, в себя. Ир, номер готов к печати и мы его выпустим, обязательно! И будем двигаться, как ты писала в последнем "Слове редактора", – сообщила Мирошниченко.

Она не уточнила, что стало причиной смерти Трухачевой.

В последнем "Слове редактора", которое размещено на сайте журнала, Трухачева говорила о важности покорять новые вершины вопреки всему.

"Покорять вершины, восстанавливать больные органы и системы, создавать новые бизнесы, когда другие их закрывают... На это способны только сильные личности. Но это качество, как и любое другое, мы можем в себе взрастить, ежедневно тренировать, как в спортзале. Потому что для человека, который действительно замотивирован, не существует слов "нет" и "не могу", – написала она.

Редакция на странице издания в Facebook выразила соболезнования семье Трухачевой – у нее остались муж и дочь Маргарита.

"Молодая, хрупкая, красавица, всегда улыбающаяся, искренняя, целеустремленная – такой мы помним тебя, Ирочка, и такой ты останешься в наших сердцах!" – говорится в публикации.

Трухачева была назначена главным редактором журнала "Натали" в начале 2018 года.