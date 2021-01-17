Умер известный музыкальный продюсер Фил Спектор

На 82-м году жизни умер американский музыкальный продюсер Фил Спектор.

Американский музыкальный продюсер Фил Спектор умер 16 января, отбывая тюремный срок за убийство. Ему был 81 год. Об этом сообщает BBC News.

В департаменте исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии рассказали, что он умер естественной смертью 16 января в 18.35 в больнице.

Официальную причину смерти определит судмедэксперт шерифа округа Сан-Хоакин, добавили в ведомстве.

Спектор преобразовал поп-музыку записями стены звука (специфической техники записи и аранжировки музыки). Он работал с Beatles, Righteous Brothers, Айком и Тиной Тернерами.

В 2009 году он был осужден за убийство голливудской актрисы Ланы Кларксон в 2003 году.