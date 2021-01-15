  В США умер исполнитель роли СиСи Кэпвелла в "Санта-Барбаре" Ричман

Американский актер, известный по сериалам "Санта-Барбара", "Династия" Питер Марк Ричман умер на 94-м году жизни.

Американский актер Питер Марк Ричман скончался 14 января в возрасте 93-лет в своем доме в Лос-Анджелесе (США). Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление публициста Харлана Болла.

Причиной смерти актера названы естественные причины.

Питер Марк Ричман (настоящее имя – Марвин Джек Ричман) родился в 1927 году в США. До того, как дебютировать в кино, работал фармацевтом.

Ричман является одним из исполнителей роли миллионера СиCи Кэпвелла (полное имя – Ченнинг-Крейтон Кэпвелл) в американском многосерийном сериале "Санта-Барбара", премьера которого состоялась в 1984 году.

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Видео: Kelly Capwell Robin Wright / YouTuve

Актер также снимался в сериалах "Династия" (1981 – 1989), "Беверли-Хиллз, 90210" (1990 – 2000). Всего за годы карьеры в киноиндустрии актер был задействован примерно в 160 кинопроектах.