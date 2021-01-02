Умер советский актер, исполнивший главную роль в "Человеке-амфибии"

Заслуженный артист Советского Союза, народный артист России Владимир Коренев скончался от коронавируса. Ему было 80 лет.

Коренев родился в 1940 году в Севастополе Скриншот: Россия 1 / YouTube

Заслуженный артист Советского Союза, народный артист России Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме "Человек-амфибия", скончался от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 2 января "Интерфаксу" сообщила его дочь Ирина Коренева.

По ее словам, перед смертью актер лежал в "красной" зоне с коронавирусом.

Коренев получил известность в 1961 году, после выхода фильма "Человек-амфибия", в котором он сыграл Ихтиандра.

Он снялся более чем в 50 фильмах. Среди его работ — роли в фильмах "Дети Дон Кихота", "Освобождение", "Рудин", "Криминальный талант", "Дети Арбата". Последнюю роль он сыграл в 2015 году, в фильме "Орлова и Александров".

Коренев родился в 1940 году в Севастополе.