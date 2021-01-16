Умер глава группы Ротшильдов, миллиардер Бенджамин де Ротшильд

На 58-м году жизни после сердечного приступа скончался глава группы компаний Edmond de Rothschild Group, миллиардер барон Бенджамин де Ротшильд.

В Швейцарии в возрасте 57 лет скончался глава группы компаний Edmond de Rothschild Group, миллиардер барон Бенджамин де Ротшильд. Он – потомок основателя династии Майера Амшеля Ротшильда в седьмом поколении. Об этом 16 января сообщила Le Parisien, ссылаясь на заявление его семьи.

Жена барона и его дочери рассказали, что он умер 15 января после сердечного приступа в семейном доме в Швейцарии.

Родственники рассказали газете, что похороны пройдут в строжайшем семейном уединении.

У него осталось четверо детей.

По информации Le Parisien, Бенджамин де Ротшильд считался одним их богатейших членов этого рода. Он возглавлял Edmond de Rothschild Group – независимую семейную группу компаний, которая специализируется на управлении активами и на персональном банковском обслуживании. Он стал председателем группы после смерти отца в 1997 году. Edmond de Rothschild не имеет отношения к франко-британскому банку Rothschild and Co.

По данным американского Forbes, состояние Бенджамина де Ротшильда оценивается в $1,5 млрд. Он занимал 1851-е место в рейтинге богатейших людей мира.

Le Figaro сообщает, что стоимость активов, находящихся под управлением группы, составляет 173 млрд швейцарских франков (около $194 млрд). В Edmond de Rothschild Group входят благотворительные фонды Эдмона де Ротшильда, ей принадлежит бренд Edmond de Rothschild Heritage. Группа также спонсирует команду парусного спорта Gitana.