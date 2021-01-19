За сутки в Украине скончалось 177 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Украине от коронавирусной инфекции выздоровело втрое больше людей, чем тех, у кого за то же время подтвердили COVID-19.

За сутки в Украине выявили почти 4 тыс. новых случаев COVID-19 Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

За последние сутки в Украине зарегистрировано 3939 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 19 января в Facebook проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов.

"3939 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 19 января 2021 года. В частности, заболел 131 ребенок и 238 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализирован 801 человек, летальных случаев – 177, выздоровело 15 052 человека", – написал он.

Министр отметил, что за 24 часа на коронавирус протестировали 33,4 тыс. человек.

Больше всего инфицированных выявили в Киеве (637) и Одесской области (453).

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 1 167 655 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 21 046 пациентов с COVID-19, выздоровело 886 248 человек.

Сутками ранее в Украине подтвердили 3034 новых инфицирований коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.