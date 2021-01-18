Арестовали Навального, ТКГ провела первое в году заседание, Бразилия одобрила вакцину, которую заказала Украина. Главное за день

В Бразилии начали вакцинировать от коронавируса препаратом, который завезут в Украину Фото: ЕРА

Арест Навального

Российского оппозиционера, который накануне вернулся в Москву, арестовали на 30 суток.

После выездного заседания суда было обнародовано видеообращение политика, записанное, по всей видимости, в отделении полиции, где суд рассматривал вопрос об избрании ему меры пресечения. Навальный в ролике призвал россиян выходить на протесты.

Через некоторое время начались первые задержания митингующих в его поддержку.

Реакция мирового сообщества

Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала освободить Навального (в Берлине он был на правах ее гостя). Аналогичное заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Латвия из-за ареста Навального предложила ввести санкции против РФ.

Министерство иностранных дел Украины расценило ситуацию вокруг Навального как продолжение Кремлем позорной практики наступления на права человека и подавление свободы слова.

Беларусь лишили права проводить чемпионат мира по хоккею

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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что это решение – победа для белорусов.

Первое в 2020 году заседание ТКГ

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе возобновила работу в формате видеоконференции. Первое заседание провела подгруппа по безопасности, на переговорах достигли принципиальной договоренности о возобновлении поставок газа в Марьинку Донецкой области.

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