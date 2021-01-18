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Арестовали Навального, ТКГ провела первое в году заседание, Бразилия одобрила вакцину, которую заказала Украина. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор событий понедельника, 18 января.

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В Бразилии начали вакцинировать от коронавируса препаратом, который завезут в Украину
В Бразилии начали вакцинировать от коронавируса препаратом, который завезут в Украину
Фото: ЕРА

Арест Навального

Российского оппозиционера, который накануне вернулся в Москву, арестовали на 30 суток.

После выездного заседания суда было обнародовано видеообращение политика, записанное, по всей видимости, в отделении полиции, где суд рассматривал вопрос об избрании ему меры пресечения. Навальный в ролике призвал россиян выходить на протесты

Через некоторое время начались первые задержания митингующих в его поддержку. 

Реакция мирового сообщества 

Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала освободить Навального (в Берлине он был на правах ее гостя). Аналогичное заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Латвия из-за ареста Навального предложила ввести санкции против РФ

Министерство иностранных дел Украины расценило ситуацию вокруг Навального как продолжение Кремлем позорной практики наступления на права человека и подавление свободы слова. 

Беларусь лишили права проводить чемпионат мира по хоккею

Международная федерация хоккея сообщила, что решила не проводить чемпионат мира по хоккею в Минске из-за вопросов безопасности. Среди причин переноса в федерации назвали политическую ситуацию в стране (там с августа 2020 года продолжаются протесты из-за фальсификации выборов президента) и ситуацию с распространением коронавируса.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что это решение – победа для белорусов

Первое в 2020 году заседание ТКГ

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе возобновила работу в формате видеоконференции. Первое заседание провела подгруппа по безопасности, на переговорах достигли принципиальной договоренности о возобновлении поставок газа в Марьинку Донецкой области. 

Бразилия одобрила вакцину от коронавируса, которую заказала Украина

Бразилия разрешила экстренное использование вакцин от коронавирусной инфекции производства китайской компании Sinovac, а также британской AstraZeneca. Теперь, согласно заявлениям Минздрава и компании-поставщика, препарат Sinovac зарегистрируют в Украине. Ожидается, что это произойдет до 5 февраля

Кабмин Украины ввел госрегулирование цен на газ

Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании 18 января установил предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубический метр. Такой тариф будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Германия, Ангела Меркель, Украина, Беларусь, Кабинет Министров, хоккей, Алексей Навальный, Москва, Бразилия, арест, Минск, чемпионат мира, вакцинация, Марьинка, Урсула фон дер Ляйен, Светлана Тихановская, ТКГ
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