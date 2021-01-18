Беларусь лишили права проведения чемпионата мира по хоккею

Международная федерация хоккея лишила Беларусь права на проведение матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом говорится на сайте организации.
"Из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля Международной федерации хоккея, совет федерации сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска (Беларусь) неизбежно", – говорится в сообщении.
Совет организации определил, что в настоящее время "невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата мира в Беларуси". Среди причин переноса в федерации назвали политическую ситуацию в стране и ситуацию с распространением коронавируса.
Федерация рассмотрит возможность проведения соревнования только в Латвии.
Как отмечает TUT.BY, турнир должен был пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году. При этом Латвия еще в сентябре отказалась принимать чемпионат вместе с Беларусью, объясняя это напряженной политической ситуацией после выборов президента. Против этого также выступал вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола.
Членов федерации беспокоила безопасность участников и болельщиков, а также ситуация с коронавирусом в стране и предпринимаемые меры для подавления пандемии.
В конце прошлой недели компании Skoda, Nivea и Liqui Moly отказались спонсировать турнир, если он пройдет в Беларуси, отмечает TUT.BY.
С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.
Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.
Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в этом году), а уже после этого провести новые выборы.