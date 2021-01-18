Беларусь лишили права проведения чемпионата мира по хоккею

В мае – июне этого года в Беларуси и Латвии должен был состояться чемпионат мира по хоккею. Международная федерация хоккея решила не проводить соревнования в Беларуси, они могут пройти только в Латвии.

Латвия еще в сентябре отказалась принимать чемпионат по хоккею вместе с Беларусью, объясняя это напряженной политической ситуацией Фото: depositphotos.com

Международная федерация хоккея лишила Беларусь права на проведение матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом говорится на сайте организации.

"Из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля Международной федерации хоккея, совет федерации сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска (Беларусь) неизбежно", – говорится в сообщении.

Совет организации определил, что в настоящее время "невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата мира в Беларуси". Среди причин переноса в федерации назвали политическую ситуацию в стране и ситуацию с распространением коронавируса.

Федерация рассмотрит возможность проведения соревнования только в Латвии.

Как отмечает TUT.BY, турнир должен был пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году. При этом Латвия еще в сентябре отказалась принимать чемпионат вместе с Беларусью, объясняя это напряженной политической ситуацией после выборов президента. Против этого также выступал вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола.

Членов федерации беспокоила безопасность участников и болельщиков, а также ситуация с коронавирусом в стране и предпринимаемые меры для подавления пандемии.

В конце прошлой недели компании Skoda, Nivea и Liqui Moly отказались спонсировать турнир, если он пройдет в Беларуси, отмечает TUT.BY.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.