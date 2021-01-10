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Лукашенко заявил, что в 2021 году представят проект новой конституции Беларуси

Александр Лукашенко заявил, что граждане Беларуси на референдуме определят, "быть новой конституции или не быть". В августе 2020 года он сообщал, что новые выборы возможны после принятия обновленного документа.

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В июне 2020 года Лукашенко заявил о необходимости внесении изменений в конституцию Беларуси
В июне 2020 года Лукашенко заявил о необходимости внесении изменений в конституцию Беларуси
Фото: EPA

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране готовятся к пересмотру конституции. Об этом он рассказал в интервью программе "Действующие лица" на канале "Россия-1" 10 января. Фрагменты его высказываний опубликовало "РБК".

По мнению Лукашенко, проект новой конституции Беларуси будет готов к концу 2021 года. 

Он подчеркнул, что граждане страны на референдуме определят, "быть новой конституции или не быть".

О необходимости внесении изменений в конституцию Лукашенко заявил 26 июня 2020 года. Он говорил, что конституция нуждается в "решительных изменениях", в частности, в распределении полномочий разных уровней власти. Тогда он сообщал, что работа над документом займет два года.

17 августа он сообщал, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции страны.

"Нам надо принять новую конституцию. Вы ее должны принять на референдуме, потому что прежнюю конституцию принимали на референдуме. И по новой конституции, если вы хотите, провести выборы – и парламента, и президента, и новых органов власти", – говорил Лукашенко.

31 августа Лукашенко рассказывал, что идет работа уже над третьим вариантом конституции Беларуси

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

В причастности к протестам в Беларуси Лукашенко неоднократно обвинял соседние страны, в частности Украину, Польшу, а также Литву. Они свою причастность к митингам неоднократно опровергали.

Путин был в числе лидеров, которые первыми поздравили Лукашенко с победой, – на следующий день после выборов, еще до объявления официальных результатов. После выборов Лукашенко заявил о желании "сохранить общее отечество с Россией". Два президента обсуждали "попытки вмешательства в Беларусь извне"Лукашенко говорил, что Россия при первом запросе окажет Беларуси "всестороннюю помощь" по обеспечению безопасности. По словам Путина, Россия по просьбе Лукашенко сформировала резерв из силовиков для помощи белорусским властям в подавлении протестов.

Лукашенко 23 сентября вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, акции протеста, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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