Лукашенко заявил, что в 2021 году представят проект новой конституции Беларуси

Александр Лукашенко заявил, что граждане Беларуси на референдуме определят, "быть новой конституции или не быть". В августе 2020 года он сообщал, что новые выборы возможны после принятия обновленного документа.

В июне 2020 года Лукашенко заявил о необходимости внесении изменений в конституцию Беларуси Фото: EPA

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране готовятся к пересмотру конституции. Об этом он рассказал в интервью программе "Действующие лица" на канале "Россия-1" 10 января. Фрагменты его высказываний опубликовало "РБК".

По мнению Лукашенко, проект новой конституции Беларуси будет готов к концу 2021 года.

Он подчеркнул, что граждане страны на референдуме определят, "быть новой конституции или не быть".

О необходимости внесении изменений в конституцию Лукашенко заявил 26 июня 2020 года. Он говорил, что конституция нуждается в "решительных изменениях", в частности, в распределении полномочий разных уровней власти. Тогда он сообщал, что работа над документом займет два года.

17 августа он сообщал, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции страны.