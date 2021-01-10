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Лукашенко заявил, что у него много противников и нет друзей, кроме Путина

Александр Лукашенко считает президента России Владимира Путина не только своим другом, но и "другом всего белорусского народа".

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Путин один из первых поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах в прошлом году
Путин один из первых поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах в прошлом году
Фото: ЕРА

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил, что кроме президента России Владимира Путина, у него больше нет друзей. Об этом он рассказал в интервью программе "Действующие лица" на канале "Россия-1" 10 января. Фрагменты его высказываний опубликовало агентство "РИА Новости".

По его словам, в этом году Путин подтвердил, что является не только другом Лукашенко, но и другом белорусского народа.

При этом на вопрос о том, есть ли у него еще друзья, президент Беларуси ответил, что это – тяжелый вопрос, над которым он очень много раз задумывался и "приходил к выводу, что, наверное, нет".

Лукашенко заявил, что у него "очень много противников", но являются ли они врагами, покажет время.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

В причастности к протестам в Беларуси Лукашенко неоднократно обвинял соседние страны, в частности Украину, Польшу, а также Литву. Они свою причастность к митингам неоднократно опровергали.

Путин был в числе лидеров, которые первыми поздравили Лукашенко с победой, – на следующий день после выборов, еще до объявления официальных результатов. После выборов Лукашенко заявил о желании "сохранить общее отечество с Россией". Два президента обсуждали "попытки вмешательства в Беларусь извне"Лукашенко говорил, что Россия при первом запросе окажет Беларуси "всестороннюю помощь" по обеспечению безопасности. По словам Путина, Россия по просьбе Лукашенко сформировала резерв из силовиков для помощи белорусским властям в подавлении протестов.

Лукашенко 23 сентября вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко
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