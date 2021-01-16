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МВД Беларуси назвало фейком записи о лагере для протестующих

В МВД Беларуси заявили, что "в своей деятельности руководствуются законом".

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В белорусской полиции записи о разрешении применять оружие к протестующим называют фейком
В белорусской полиции записи о разрешении применять оружие к протестующим называют фейком
Фото: EPA

В МВД Беларуси назвали запись, в которой человек, чей голос похож на голос замминистра МВД Николая Карпенкова, рассказывает об убийствах и лагере для протестующих, фейком. Комментарий пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой публикует TUT.BY.

"Мы не комментировали и не будем комментировать фейки. Задачами МВД являются охрана общественного порядка, обеспечение безопасности и борьба с преступностью. В своей деятельности мы руководствуемся законом", – заявила Чемоданова. 

Запись 15 января опубликовал проект BYPOL, который ведут бывшие белорусские силовики, выступающие против Александра Лукашенко. Утверждалось, что на ней Карпенков выступает перед личным составом Главного управления по борьбе с организованной преступностью в октябре 2020 года.

Человек с его голосом подтвердил, что первого погибшего протестующего Александра Тарайковского застрелили силовики. Мужчина также называл демонстрантов "террористами", говорил, что силовики "прикрыты Лукашенко со всех сторон в плане применения оружия", упоминал о создании базы данных протестующих, а также лагерей для них "с колючей проволокой по периметру".

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

В причастности к протестам в Беларуси Лукашенко неоднократно обвинял соседние страны, в частности Украину, Польшу, а также Литву. Они свою причастность к митингам неоднократно отвергали.

Лукашенко 23 сентября вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Теги: МВД, Беларусь, оппозиция, протесты, записи, силовики
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