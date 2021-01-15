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"Сказано сделать лагерь для отселения особо острокопытных". В сети появились новые записи разговора белорусских силовиков

В сети опубликовали записи, на которых, вероятно, записан разговор заместителя министра внутренних дел Беларуси Николая Карпенкова с коллективом Главного управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Беларуси. Он объясняет силовикам, что против протестующих нужно применять оружие и что такие их действия будут прикрываться считающим себя президентом Александром Лукашенко.

 
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Всех митингующих человек с голосом Карпенкова называет террористами и лишними в стране людьми
Всех митингующих человек с голосом Карпенкова называет террористами и лишними в стране людьми
Фото: EPA

В сети появились новые записи, на которых человек с голосом, похожим на голос заместителя министра внутренних дел Беларуси Николая Карпенкова, обсуждает действия силовиков против протестующих. Запись 14 января опубликовала инициатива бывших белорусских силовиков BYPOL на своем YouTube-канале.

BYPOL сообщает, что запись была сделана в октябре прошлого года на прощальной встрече Карпенкова с сотрудниками Главного управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Беларуси – он возглавлял это ведомство до 19 ноября прошлого года.

В начале разговора Карпенков рассказывает о российском пистолете Ярыгина, который белорусские силовики получили на вооружение. По его словам, им ранее не хватало травматического оружия, а задачу приходилось "решать резиновой палкой или кулаком". Во время этого он вспоминает и о первом погибшем протестующем Александре Тарайковском, который умер 10 августа.

"Да, Тарайковский, да, пьяница и дебил. Он умер, конечно, от резиновой пули, которая прилетела ему в грудь. Он стоял там в майке, и, я думаю, что с обратной стороны майки она не застрянет", – говорит он.

В разговоре он также упомянул о том, что указание использовать против протестующих оружие давал и считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко.

"Поэтому, как президент говорил, что если прет на тебя – применяй оружие, получается, вот нелетальное. В упор: по ногам, в живот, по яйцам. Чтобы понял, что он сотворил и что наделал, когда придет в сознание. Ну нанесите ему что-то в таком виде: либо покалечить, либо изувечить, либо убить. Применять оружие ему прямо в лоб, прямо в лицо, прямо туда, после чего он уже никогда не вернется в то состояние, в котором он находился", – говорит он.

Всех митингующих человек с голосом Карпенкова называет террористами и лишними в стране людьми.

"Пришло время, когда ни один сотрудник правоохранительных органов, даже омоновец, не должен выходить на массовые беспорядки, не имея с собой огнестрельного оружия. Поэтому пришло другое время. Время жестких действий с оглядкой на, скажем так, политические моменты, так как мы страна, которая интегрирована в мировое сообщество и обязана соблюдать ряд определенных действий для того, чтобы мы не выглядели как изгои – вот это время, оно закончилось. Наступило другое время, и это время требует более молодых, более решительных людей, которые через себя переступили", – отмечает он.

Кроме того, вероятный замглавы МВД Беларуси упоминает, что Лукашенко дал распоряжение жестко разобраться со всеми митингами до декабря. Карпенков упоминает о создании базы данных протестующих, а также лагерей для них.

"Сказано разработать, сделать лагерь ну не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных, такой для отселения. И поставить колючую проволоку, получается, по периметру. Два помещения сделать: топка – этаж, кормить – этаж, чтобы работали. Но там их держать, пока все не успокоится", – говорит он.

Он также отмечает, что белорусские силовики прикрыты Лукашенко "со всех сторон в плане применения оружия". Под конец записи мужчина с голосом Карпенкова вспоминает и об Украине.

"И если мы не устоим, следующий повод будет связан с Российской Федерацией, развал пойдет ее, и тогда, говорит, мало чего от этой Беларуси останется: поделят между Литвой, между Украиной и между Польшей", – резюмирует он.

ВИДЕО
Видео: By_Pol - объединение силовиков Беларуси / YouTube

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

В причастности к протестам в Беларуси Лукашенко неоднократно обвинял соседние страны, в частности Украину, Польшу, а также Литву. Они свою причастность к митингам неоднократно отвергали.

Лукашенко 23 сентября вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Теги: Беларусь, оружие, Александр Лукашенко, митинг, ОМОН, протесты в Беларуси, Александр Тарайковский
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