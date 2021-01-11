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Тихановская: Выборы в Беларуси и народный референдум по конституции должны пройти до конца 2021 года и без Лукашенко

Александр Лукашенко заявил, что проект новой конституции Беларуси будет готов к концу 2021 года. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская ответила, что Лукашенко не должен принимать участия в работе над новой конституцией страны.

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Тихановская: В Беларуси может быть принята только одна новая конституция народная
Тихановская: В Беларуси может быть принята только одна новая конституция – народная
Фото: EPA

Лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская уверена, что референдум по новой конституции страны и новые президентские выборы должны пройти до конца 2021 года. Соответствующее заявление было опубликовано 11 января в Telegram Тихановской.

Она подчеркнула, что выборы должны пройти без Александра Лукашенко, считающего себя президентом страны.

"В Беларуси может быть принята только одна новая конституция – народная. Писать и обсуждать ее будет народ. А человек, опустившийся до террора в отношении белорусов, никакого отношения к главному закону страны не имеет. Он будет и дальше продвигать свой манипулятивный проект, чтобы в очередной раз обмануть нас и выиграть время для себя. Но мы больше не верим тому, кто готов на пытки и убийства ради власти, кто повышает цены и налоги ради только того, чтобы его карман окончательно не опустел. Мы не верим тому, кто торгуется политзаключенными и хочет удержаться в кресле еще целый год", – заявила Тихановская.

По ее словам, Лукашенко "очень старается убедить нас, будто Беларусь с ним может вернуться к какой-то спокойной и процветающей жизни".

"Так он пытается продать нам стабильность с удавкой на шее. В 2020-м мы заявили, что не считаем его президентом. Значит мы не примем никаких его фейков вместо конституции, никаких тайных собраний и инсценированных референдумов, и уж точно – никаких новых законов, пока он удерживает пост с помощью оружия. Новые выборы и народный референдум по новой конституции должны пройти до конца 2021 года и без Лукашенко", – говорится в заявлении оппозиционерки.

Пресс-служба Тихановской добавила, что в ближайшее время ее офис представит предложения по проекту конституции, которые будут открыты к обсуждению.

В эфире программы "Действующие лица", которая вышла на канале "Россия-1" 10 января, Лукашенко заявил, что проект новой конституции Беларуси будет готов к концу 2021 года

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

В причастности к протестам в Беларуси Лукашенко неоднократно обвинял соседние страны, в частности Украину, Польшу, а также Литву. Они свою причастность к митингам неоднократно отвергали.

Лукашенко 23 сентября вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: конституция, Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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