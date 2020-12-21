В Беларуси открыли дело против Тихановской и ее соратников

Белорусской оппозиционерке Светлане Тихановской вменяют ч. 1 ст. 361-1 Уголовного кодекса Беларуси (создание экстремистского формирования и руководство им).

Генеральная прокуратура Беларуси 21 декабря открыла дело против оппозиционерки Светланы Тихановской и ряда ее соратников. Об этом говорится в сообщении прокуратуры в Telegram.

Тихановской вменяют ч. 1 ст. 361-1 Уголовного кодекса Беларуси (создание экстремистского формирования и руководство им).

Под эту же статью попали члены президиума координационного совета белорусской оппозиции – Мария Колесникова, адвокат Максим Знак, экс-министр культуры Павел Латушко, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, глава забастовочного комитета Минского тракторного завода Сергей Дылевский.

Также прокуратура открыла дело в отношении одного из основателей фонда помощи для пострадавших от преследования властей BY_help Алексея Леончика по ст. 361-2 Уголовного кодекса (финансирование деятельности экстремистского формирования).

Кроме того, по поручению прокуратуры Следственный комитет Беларуси возбудил дело в отношении всех членов координационного совета по ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем). Как отмечает TUT.BY, на 21 декабря в основной состав совета входят 60 человек, в расширенный – 5500 и все они теперь являются фигурантами дела.

Координационный совет белорусской оппозиции был создан в середине августа для организации передачи власти от считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко оппозиции. Глава Конституционного суда Беларуси называл этот орган неконституционным, а Генпрокуратура страны открыла дело по статье о захвате власти из-за создания совета.

Сейчас все члены президиума совета или задержаны и находятся в СИЗО, или выехали за границу. Сама Тихановская находится в Литве.

17 сентября Европарламент признал координационный совет временным представительством "народа, требующего демократических перемен", и приветствовал его создание.