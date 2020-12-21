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В Беларуси открыли дело против Тихановской и ее соратников

Белорусской оппозиционерке Светлане Тихановской вменяют ч. 1 ст. 361-1 Уголовного кодекса Беларуси (создание экстремистского формирования и руководство им).

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Тихановская сейчас находится в Литве
Тихановская сейчас находится в Литве
Фото: EPA

Генеральная прокуратура Беларуси 21 декабря открыла дело против оппозиционерки Светланы Тихановской и ряда ее соратников. Об этом говорится в сообщении прокуратуры в Telegram.

Тихановской вменяют ч. 1 ст. 361-1 Уголовного кодекса Беларуси (создание экстремистского формирования и руководство им).

Под эту же статью попали члены президиума координационного совета белорусской оппозиции – Мария Колесникова, адвокат Максим Знак, экс-министр культуры Павел Латушко, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, глава забастовочного комитета Минского тракторного завода Сергей Дылевский.

Также прокуратура открыла дело в отношении одного из основателей фонда помощи для пострадавших от преследования властей BY_help Алексея Леончика по ст. 361-2 Уголовного кодекса (финансирование деятельности экстремистского формирования).

Кроме того, по поручению прокуратуры Следственный комитет Беларуси возбудил дело в отношении всех членов координационного совета по ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем). Как отмечает TUT.BY, на 21 декабря в основной состав совета входят 60 человек, в расширенный – 5500 и все они теперь являются фигурантами дела.

Координационный совет белорусской оппозиции был создан в середине августа для организации передачи власти от считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко оппозиции. Глава Конституционного суда Беларуси называл этот орган неконституционным, а Генпрокуратура страны открыла дело по статье о захвате власти из-за создания совета.

Сейчас все члены президиума совета или задержаны и находятся в СИЗО, или выехали за границу. Сама Тихановская находится в Литве.

17 сентября Европарламент признал координационный совет временным представительством "народа, требующего демократических перемен", и приветствовал его создание.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 19 ноября договорились активизировать работу над третьим пакетом санкций против Беларуси. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что санкции будут введены против физических и юридических лиц. Послы стран ЕС одобрили третий пакет санкций против Беларуси 16 декабря.

Теги: Беларусь, прокуратура, Светлана Тихановская, Мария Колесникова, протесты в Беларуси, Максим Знак, Павел Латушко, Ольга Ковалькова, Сергей Дылевский
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