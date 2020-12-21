В Беларуси силовики завели базу данных протестующих

Министерство внутренних дел Беларуси создало единую базу данных по всей стране с информацией об участниках массовых акций протеста.

В министерстве внутренних дел Беларуси заработала единая информационная система учета участников несанкционированных массовых мероприятий, сообщил 20 декабря начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя в эфире "Беларусь 1". Его слова цитирует портал TUT.BY.

“После событий 9 августа в министерстве внутренних дел было принято решение о создании единой базы данных по всей республике, которая бы позволяла нам учитывать информацию об этих лицах, которые были задержаны либо идентифицированы при проведении несанкционированных массовых мероприятий, и в дальнейшем использовать эту информацию для работы", – сказал начальник управления.

Так, если человек проживает в городе Бресте и выходил на митинги, а через месяц прибыл в Минск для участия в таких мероприятиях, его задержат и проверят по базе данных. Если человек принимает участие в протестах повторно, это будет иметь существенное значение при рассмотрении дела об административном правонарушении в суде, уточнил он.

По словам Купчени, оперативно-ситуационный штаб в Минске работает круглосуточно.

"Все наши общественные места, основные площади, основные точки, где проходили, имели место несанкционированные массовые мероприятия, они у нас в том числе на видеостенах (экраны с записями с камер наблюдения), мы их круглосуточно мониторим", – добавил силовик.

Первый заместитель главы МВД, начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко сказал, что когда его назначали на должность, глава Беларуси (сейчас таким себя считает Александр Лукашенко. – "ГОРДОН") поставил задачу восстановить общественный порядок в стране.

"В техническом плане, конечно, мы уже осуществили огромный толчок, можно сказать рывок, который позволяет этих граждан устанавливать и в дальнейшем осуществлять все мероприятия по правовым нормам наказания согласно административному кодексу", – заявил он.

МВД выделило три основных момента в работе с единой информационной системой: контроль (вопрос о мерах реагирования в отношении как конкретного человека, так и группы, объединенной по одному или нескольким признакам), учет (социальный портрет картотеки) и статистика (система может автоматически готовить отчеты об участниках беспорядков).

В единой информационной системе есть данные участников акций, пользователей чатов и администраторов Telegram-каналов. В базе указаны пол, возраст, регион, место работы, учебы и увлечения человека.