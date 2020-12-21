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В Беларуси силовики завели базу данных протестующих

Министерство внутренних дел Беларуси создало единую базу данных по всей стране с информацией об участниках массовых акций протеста.

Все места массовых мероприятий в Беларуси силовики контролируют по видеокамерам
Все места массовых мероприятий в Беларуси силовики контролируют по видеокамерам
Фото: EPA

В министерстве внутренних дел Беларуси заработала единая информационная система учета участников несанкционированных массовых мероприятий, сообщил 20 декабря начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя в эфире "Беларусь 1". Его слова цитирует портал TUT.BY.

“После событий 9 августа в министерстве внутренних дел было принято решение о создании единой базы данных по всей республике, которая бы позволяла нам учитывать информацию об этих лицах, которые были задержаны либо идентифицированы при проведении несанкционированных массовых мероприятий, и в дальнейшем использовать эту информацию для работы", – сказал начальник управления.

Так, если человек проживает в городе Бресте и выходил на митинги, а через месяц прибыл в Минск для участия в таких мероприятиях, его задержат и проверят по базе данных. Если человек принимает участие в протестах повторно, это будет иметь существенное значение при рассмотрении дела об административном правонарушении в суде, уточнил он.

По словам Купчени, оперативно-ситуационный штаб в Минске работает круглосуточно.

"Все наши общественные места, основные площади, основные точки, где проходили, имели место несанкционированные массовые мероприятия, они у нас в том числе на видеостенах (экраны с записями с камер наблюдения), мы их круглосуточно мониторим", – добавил силовик.

Первый заместитель главы МВД, начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко сказал, что когда его назначали на должность, глава Беларуси (сейчас таким себя считает Александр Лукашенко. – "ГОРДОН") поставил задачу восстановить общественный порядок в стране.

"В техническом плане, конечно, мы уже осуществили огромный толчок, можно сказать рывок, который позволяет этих граждан устанавливать и в дальнейшем осуществлять все мероприятия по правовым нормам наказания согласно административному кодексу", – заявил он.

МВД выделило три основных момента в работе с единой информационной системой: контроль (вопрос о мерах реагирования в отношении как конкретного человека, так и группы, объединенной по одному или нескольким признакам), учет (социальный портрет картотеки) и статистика (система может автоматически готовить отчеты об участниках беспорядков).

В единой информационной системе есть данные участников акций, пользователей чатов и администраторов Telegram-каналов. В базе указаны пол, возраст, регион, место работы, учебы и увлечения человека.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 19 ноября договорились активизировать работу над третьим пакетом санкций против Беларуси. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что санкции будут введены против физических и юридических лиц. Послы стран ЕС одобрили третий пакет санкций против Беларуси 16 декабря.

Теги: МВД, Беларусь, милиция, Минск, массовые мероприятия, силовики, протесты в Беларуси, Брест
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