В Беларуси на "Марше народного трибунала" задержали более 30 человек

Правозащитный центр "Вясна" сообщил о задержании 35 человек на акции протеста "Марш народного трибунала" в Беларуси. Среди задержанных – сопредседатель стачкома "Беларуськалия" Анатолий Бокун и несколько журналистов.

Сегодня, 20 декабря в Минске и других городах Беларуси проходит еженедельная акция протеста "Марш народного трибунала", сообщила "Радыё Свабода".

Лишенный регистрации правозащитный центр "Вясна" сообщил о задержании 35 человек. Большинство из списка задерживали в Минске. Также известно о нескольких задержаниях в Борисове, Солигорске, Гродно. По данным правозащитников, задержан сопредседатель стачкома "Беларуськалия" Анатолий Бокун в Солигорске.

Волонтеры Telegram-канала "Списки Задержанных" опубликовали 41 фамилию по состоянию на 16.00 (15.00 по Киеву).

"Радыё Свабода" сообщило о задержании в Гродно журналистки БелаПАН Марии Харевич и журналиста газеты "Наша Слово" Алены Кавальчук. Перед задержанием Харевич заявила, что "люди в штатском" ворвались в комнату, где работали журналисты. После проверки документов журналистов отпустили.

Представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич в комментарии "Интерфакс-Запад" подтвердила задержания "нескольких человек за участие в несанкционированных массовых мероприятиях".