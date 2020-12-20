"Мисс Беларусь" Хижинкова вышла на свободу. Больше месяца ее держали в камере за участие в протестах

Обладательницу титула "Мисс Беларусь 2008" Ольгу Хижинкову задержали 8 ноября в Минске на воскресной акции протеста. Ее судили по статье об участии в несанкционированном мероприятии, суммарно она провела в заключении 42 дня, сообщил портал TUT.BY.

Обладательница титула "Мисс Беларусь 2008" и бывшая пресс-секретарь брестского футбольного клуба "Динамо" Ольга Хижинкова вышла на свободу из следственного изолятора в Жодино после административного ареста, сообщил белорусский портал TUT.BY.

Хижинкову задержали 8 ноября в Минске на очередной воскресной акции протеста. Ее трижды судили по статье об участии в несанкционированном мероприятии, добавляя новые сроки административного ареста. Она провела в заключении 42 дня, отмечает портал.

Журналистка TUT.BY Александра Квиткевич провела с Хижинковой 10 суток в одной камере. По ее словам, она содержалась в ужасных условиях. Перед окончанием срока ареста Хижинкову перевели в Жодино.