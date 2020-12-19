ГОРДОН
 
 
МИР

В Беларуси хотят ввести плату за выезд из страны

Если в Беларуси утвердят изменения в Налоговой кодекс, то платить сбор за пересечение наземных пунктов пропуска на выезд из страны будут все, кто пересекает границу на автомобиле, масса которого не превышает пять тонн. В эту категорию не входят только те, кто выезжает в Россию.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сумма сбора не должна превышать 87 белорусских руб. (967 грн)
Сумма сбора не должна превышать 87 белорусских руб. (967 грн)
Фото: Инга Шкелер / tut.by

В Беларуси хотят ввести сбор за пересечение государственной границы автомобилем при выезде из страны. Об этом агентству БЕЛТА рассказал министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов, комментируя законопроект об изменениях в Налоговом кодексе страны.

Согласно законопроекту, областным советам депутатов в Беларуси могут разрешить вводить местный сбор за пересечение границы транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает пять тонн.

Селиверстов подчеркнул, что "объектом взимания этого сбора будет транспортное средство, которое пересекает границу на выезд".

По его словам, если такой подход будет одобрен, собранные средства с учетом пандемии могут направляться на мероприятия по дезинфекции, обеспечению необходимым пунктов пропуска.

Как отмечает TUT.BY, введение сбора не коснется тех, кто едет из Беларуси в Россию. Портал также подчеркивает, что такой сбор хотят ввести временно – с 1 января 2021 года по 1 января 2023 года.

Сумма этого сбора не уточняется, но, согласно законопроекту, она не должна превышать 87 белорусских руб. (967 грн).

При этом в Беларуси с 21 декабря этого года вступает в силу запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска. Он касается белорусов и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории республики. Право на выезд получат только те, кто сможет документально подтвердить, что работает или учится за границей, имеет вид на жительство в другой стране, выезжает для получение медицинской помощи или по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника.

Теги: налоги, Беларусь, граница
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В душе я дерзкая пацанка". Полякова в новом образе украсила обложку украинского журнала
"В душе я дерзкая пацанка". Полякова в новом образе украсила обложку украинского журнала
Григорьев-Аполлонов переболел COVID-19 и бросил курить
Григорьев-Аполлонов переболел COVID-19 и бросил курить
"Это сделало мой день", "Смотрю на Элю и дурею". Свитолина насмешила подписчиков трюками на орбитреке. Видео
"Это сделало мой день", "Смотрю на Элю и дурею". Свитолина насмешила подписчиков трюками на орбитреке. Видео
  "Натусик". Могилевская презентовала совместный клип с украинскими тиктокерами. Видео
  "Натусик". Могилевская презентовала совместный клип с украинскими тиктокерами. Видео
"Готовится легче, чем выговаривается". Кулинарный эксперт Клопотенко рассказал, как приготовить нокерльн
"Готовится легче, чем выговаривается". Кулинарный эксперт Клопотенко рассказал, как приготовить нокерльн
Победители шоу "Танцы со звездами" Димопулос и Леонов выставили свой кубок на благотворительный аукцион
Победители шоу "Танцы со звездами" Димопулос и Леонов выставили свой кубок на благотворительный аукцион
  "Дышат о любви". Дан Балан презентовал дуэтную песню со своей экс-подопечной из "Голоса країни 10". Аудио
  "Дышат о любви". Дан Балан презентовал дуэтную песню со своей экс-подопечной из "Голоса країни 10". Аудио
Барских стал героем российского спецвыпуска Playboy. Фото
Барских стал героем российского спецвыпуска Playboy. Фото
Звезда фильма "Девушка с татуировкой дракона", актриса Рапас сыграет в кино Гамлета
Звезда фильма "Девушка с татуировкой дракона", актриса Рапас сыграет в кино Гамлета
Названа дата премьеры украинского мультфильма "Гулливер возвращается". Трейлер
Названа дата премьеры украинского мультфильма "Гулливер возвращается". Трейлер
  Michelle Andrade презентовала дерзкий танцевальный трек. Видео
  Michelle Andrade презентовала дерзкий танцевальный трек. Видео
"Бедная девочка". Фото лежащей на снегу голой Кроуфорд удивило поклонников
"Бедная девочка". Фото лежащей на снегу голой Кроуфорд удивило поклонников
"Подросток на фото", "Похудел", "20 лет, больше и не дашь". Галкин шокировал изменениями во внешности
"Подросток на фото", "Похудел", "20 лет, больше и не дашь". Галкин шокировал изменениями во внешности
  Loboda в новом клипе о неуловимом счастье сыграла невесту. Видео
  Loboda в новом клипе о неуловимом счастье сыграла невесту. Видео
  Экс-солистка Gorchitza певица Alloise выпустила клип своего нового проекта. Видео
  Экс-солистка Gorchitza певица Alloise выпустила клип своего нового проекта. Видео
Тодоренко с черными волосами позировала с живой змеей
Тодоренко с черными волосами позировала с живой змеей
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Если бы Миронов выжил, это был бы даун 100-процентный". Ширвиндт рассказал о диагнозе и смерти актера
"Если бы Миронов выжил, это был бы даун 100-процентный". Ширвиндт рассказал о диагнозе и смерти актера
"Смотрю, Константин что-то совсем постарел... А потом... О, это чужой дед". Брежнева шокировала фанов вальяжным снимком
"Смотрю, Константин что-то совсем постарел... А потом... О, это чужой дед". Брежнева шокировала фанов вальяжным снимком
  "Дышат о любви". Дан Балан презентовал дуэтную песню со своей экс-подопечной из "Голоса країни 10". Аудио
"Дышат о любви". Дан Балан презентовал дуэтную песню со своей экс-подопечной из "Голоса країни 10". Аудио
"Успела долететь до того, как закрыли аэропорты". Орбакайте показала прогулку по пустым улицам Нью-Йорка во время снежной бури
"Успела долететь до того, как закрыли аэропорты". Орбакайте показала прогулку по пустым улицам Нью-Йорка во время снежной бури
"Нелепое фото", "Зачем такие жертвы?" В сети обсуждают снимок уставшей 70-летней Бабкиной
"Нелепое фото", "Зачем такие жертвы?" В сети обсуждают снимок уставшей 70-летней Бабкиной
"Вот это рот!", "Главное не ...бнуться совсем". Королева рассказала, что ей доставляет удовольствие
"Вот это рот!", "Главное не ...бнуться совсем". Королева рассказала, что ей доставляет удовольствие
Путин прокомментировал скандал с мастурбацией Дзюбы
Путин прокомментировал скандал с мастурбацией Дзюбы
"Похудела очень". Фаны Тины Кароль обсуждают ее изменившуюся фигуру
"Похудела очень". Фаны Тины Кароль обсуждают ее изменившуюся фигуру
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS