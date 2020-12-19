В Беларуси хотят ввести плату за выезд из страны

Если в Беларуси утвердят изменения в Налоговой кодекс, то платить сбор за пересечение наземных пунктов пропуска на выезд из страны будут все, кто пересекает границу на автомобиле, масса которого не превышает пять тонн. В эту категорию не входят только те, кто выезжает в Россию.

В Беларуси хотят ввести сбор за пересечение государственной границы автомобилем при выезде из страны. Об этом агентству БЕЛТА рассказал министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов, комментируя законопроект об изменениях в Налоговом кодексе страны.

Согласно законопроекту, областным советам депутатов в Беларуси могут разрешить вводить местный сбор за пересечение границы транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает пять тонн.

Селиверстов подчеркнул, что "объектом взимания этого сбора будет транспортное средство, которое пересекает границу на выезд".

По его словам, если такой подход будет одобрен, собранные средства с учетом пандемии могут направляться на мероприятия по дезинфекции, обеспечению необходимым пунктов пропуска.

Как отмечает TUT.BY, введение сбора не коснется тех, кто едет из Беларуси в Россию. Портал также подчеркивает, что такой сбор хотят ввести временно – с 1 января 2021 года по 1 января 2023 года.

Сумма этого сбора не уточняется, но, согласно законопроекту, она не должна превышать 87 белорусских руб. (967 грн).

При этом в Беларуси с 21 декабря этого года вступает в силу запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска. Он касается белорусов и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории республики. Право на выезд получат только те, кто сможет документально подтвердить, что работает или учится за границей, имеет вид на жительство в другой стране, выезжает для получение медицинской помощи или по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника.