В Беларуси обновили государственный герб. Теперь на нем больше Европы

В Беларуси утвердили новый герб, об изменении которого говорили еще в начале прошлого года. В гербе исправили некоторые детали и развернули изображенный на нем земной шар – теперь на нем больше Европы и меньше России.

В Беларуси утвердили обновленное изображение государственного герба. Об этом сообщает "Беларусь сегодня".

Как отмечает издание, само изображение герба осталось тем же, но изменились некоторые детали. В частности, контур страны стал золотым вместо зеленого, изменились формы колосьев, клевера и льна.

Также изменился цвет материков на земном шаре – они стали темно-оранжевыми вместо синих. Сам шар немного развернулся, теперь на нем видно больше Европы (а именно той части, где находится Беларусь) и меньше России.

Предыдущий (слева) и новый (справа) гербы Беларуси. Фото: tut.by

О решении изменить герб в Беларуси заявляли еще в феврале прошлого года. Министр юстиции Олег Слижевский сообщал, что одним из элементов, которые следует отредактировать, является красная звезда. По его словам, стиль звезды на старом гербе был милитаристским и носил воинственный характер, а "Беларусь – миролюбивое государство, которое сохраняет нейтралитет и не рассматривает агрессию как способ своей политики".