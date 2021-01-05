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В Беларуси будут судить мужчину за усатого снеговика. Силовики посчитали его "несанкционированным пикетом"

В декабре прошлого года житель Гомельской области слепил снеговика с усами и надписью "Жыве Беларусь". Сейчас он уже растаял, но мужчину все равно будут судить – за "несанкционированный пикет".

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Белорус предложил судить самого снеговика, ведь "пикетировал" он
Белорус предложил судить самого снеговика, ведь "пикетировал" он
Фото: svaboda.org

Житель Гомельской области Беларуси слепил у себя во дворе снеговика с усами и написал на нем "Жыве Беларусь" – на него составили протокол за несанкционированный пикет. Об этом 4 января "Радыё Свабода" рассказал правозащитник Леонид Судаленко.

Все началось 24 декабря, когда в Гомельской области выпал снег. Житель местного села очистил двор от снега и решил слепить снеговика – с усами и надписью "Жыве Беларусь". Снег быстро растаял, а вместе с ним и снеговик. Несмотря на это, 29 декабря мужчине позвонил участковый и составил протокол о несанкционированном пикете.

Мужчина посоветовал участковому составить протокол на снеговика, потому что он пикетировал. Несмотря на это, протокол на белоруса все же составили по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях Беларуси, таким образом, признав снеговика несанкционированным пикетом. Теперь мужчину будут судить. И хоть самого снеговика уже нет, доказательством "пикета" в деле является фото снежной скульптуры, которое, вероятно, сделал один из соседей.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавляет страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов.

Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

В причастности к протестам в Беларуси Лукашенко неоднократно обвинял соседние страны, в частности Украину, Польшу, а также Литву. Они свою причастность к митингам неоднократно опровергали.

Лукашенко 23 сентября вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Теги: Беларусь, пикет, снеговик, протесты в Беларуси
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