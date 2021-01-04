Лукашенко объявил 2021-й "годом народного единства" Беларуси

Александр Лукашенко заявил о намерении сплотить белорусский народ.

Александр Лукашенко подписал указ, которым объявил 2021 год в Беларуси "годом народного единства". Об этом сообщает пресс-служба президента Республики Беларусь.

В сообщении говорится, что решение принято "в целях консолидации общества, сплочения белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны".

Правительству и другим государственным органам Лукашенко поручил подготовить план мероприятий и обеспечить его выполнение.

О намерении сделать 2021-й "годом народного единства" Лукашенко заявлял в своем новогоднем обращении.

"Нам всем, кто видит мир по-разному, следует осознать, что у нас единая ценность – клочок земли в центре Европы. Другого не дано. И во имя сохранения его для детей давайте перевернем страницу пройденного и будем вместе писать новую главу независимой Беларуси", – сказал он.

Для этого, по его мнению, "надо просто отправить 2020-й в историю, но не забыть его уроки".

В последний день 2020 года Лукашенко угрожал участникам протестных акций, заявляя: "Не перейдут "красную черту" – будут ходить. Перейдут – получат". Он отмечал, что его больше беспокоит состояние белорусской экономики, чем протесты в стране.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавляет страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов.

Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

В причастности к протестам в Беларуси Лукашенко неоднократно обвинял соседние страны, в частности Украину, Польшу, а также Литву. Они свою причастность к митингам неоднократно опровергали.

Лукашенко 23 сентября вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.