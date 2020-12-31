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Лукашенко: Никакие протесты нам не страшны. Перейдут "красную черту" – получат

Александр Лукашенко заявил, что его больше беспокоит состояние белорусской экономики, чем протестные акции в стране.

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Лукашенко: Должен быть закон и порядок
Лукашенко: Должен быть закон и порядок
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко пригрозил участникам акций оппозиции, заявив, что власть не боится протестов. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба президента Беларуси.

"Справимся с экономикой – никакие протесты нам не страшны. Походят, походят, как сейчас, если походят. Не перейдут "красную черту" – будут ходить. Перейдут – получат. Должен быть закон и порядок. Все мы это переживем", – утверждает Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что "надо, чтобы была экономика".

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавляет страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов.

Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

В причастности к протестам в Беларуси Лукашенко неоднократно обвинял соседние страны, в частности Украину, Польшу, а также Литву. Они свою причастность к митингам неоднократно опровергали.

Лукашенко 23 сентября вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, митинг, протесты в Беларуси
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