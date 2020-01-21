"Люди военные, время непростое". Лукашенко сменил госсекретаря Совбеза, министра обороны и главу Генштаба

Кадровые перестановки среди военного руководства Беларуси не означают, что завтра война и "с кем-то придется воевать", заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сменил государственного секретаря Совета безопасности, министра обороны и главу Генерального штаба вооруженных сил страны, сообщила 20 января пресс-служба белорусского лидера.

Бывший министром обороны Андрей Равков назначен на должность государственного секретаря Совбеза. На посту главы минобороны Равкова сменил командующий войсками Западного оперативного командования ВС Беларуси генерал-майор Виктор Хренин.

Новым начальником Генерального штаба стал генерал-майор Александр Вольфович, который раньше был первым замруководителя Генштаба.

"Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать, ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности", – заявил Лукашенко.

Предыдущий госсекретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась был освобожден от должности в начале января. Как сообщало БЕЛТА, он заступил на пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности. В эту организацию входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.