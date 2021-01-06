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В Беларуси запустили национальную электронную платную почту. Отправка писем платная

В министерстве связи и информатизации Беларуси рассказали, что в стране заработала национальная почтовая электронная система. Стоимость отправки простого электронного письма составляет 0,42 белорусского рубля (4,59 грн), заказного электронного письма – 1,5 белорусского рубля (16,4 грн).

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Со дня выборов президента 9 августа интернет в Беларуси работал с перебоями
Со дня выборов президента 9 августа интернет в Беларуси работал с перебоями
Фото: depositphotos.com

В Беларуси с 3 января начала работу национальная почтовая электронная система. Об этом сообщила пресс-служба министерства связи и информатизации.

"Система позволит пересылать заказные и простые письма в электронной форме, обеспечивая безопасность и конфиденциальность переписки. Отправлять и получать письма можно в любое время суток с мобильного телефона или компьютера", – говорится в сообщении.

На сайте национального оператора почтовой связи сообщается, что почта работает платно. Стоимость отправки простого электронного письма составляет 0,42 белорусского рубля (4,59 грн), заказного электронного письма – 1,5 белорусского рубля (16,4 грн).

В письме могут быть документы, фотографии, рисунки, счета, сообщения, справки, выписки и другие документы. Однако текст не должен превышать 30 страниц. Также в письмо можно добавлять файлы форматом doc, docx, xls, xlsx, pdf. Присоединить можно не более трех файлов размером до 10 МБ.

Для пользования национальной электронной почтой нужна электронная цифровая подпись.

Со дня выборов президента интернет в Беларуси работал с перебоями. Александр Лукашенко заявил, что отключение происходит за границей, это не инициатива властей. 11 августа в крупных городах страны исчез мобильный интернет.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Теги: Беларусь, почта, телефоны, перепись, документы, безопасность, работа, запуск, конфиденциальность
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