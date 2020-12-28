Польские спецслужбы пытались завербовать белорусского дипломата и военного – телеканал

В конце года польские спецслужбы пытались завербовать белорусского дипломата и военного. Об этом стало известно в Минске, заявил государственный телеканал "Беларусь 1".

Сообщается, что официальный Минск уже отреагировал на инциденты Фото: depositphotos.com

Телеканал "Беларусь 1" сообщил, что польские спецслужбы пытались завербовать белорусского дипломата и военного.

"В ноябре – декабре сотрудники военной контрразведки пытались помощника военного атташе склонить к предательству шантажом, подкупом и угрозами. Обещали полный пансион: деньги, недвижимость, новую жизнь в одной из стран ЕС", – говорится в сюжете.

После того как дипломат отказался, его якобы вынудили покинуть дипмиссию в Варшаве.

По данным телеканала, стать информатором спецслужба также предлагала белорусскому кадровому офицеру, который проходил в Польше языковые курсы. Он отказался и сообщил о произошедшем властям Беларуси.

Сообщается, что официальный Минск уже отреагировал на инциденты. Телеканал утверждает, что в Польше вышеуказанные случаи признали, "но попытались замять скандал".

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов.

Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

В причастности к протестам в Беларуси Лукашенко неоднократно обвинял соседние страны, в частности Украину, Польшу, а также Литву.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.