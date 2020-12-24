Американские санкции в МИД Беларуси назвали заведомо бесполезным и контрпродуктивным инструментом.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента Фото: ЕРА

Беларусь подготовила ответные меры на санкции США. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

В ведомстве считают, что введение дополнительных визовых и финансовых ограничений в отношении белорусских физических и юридических лиц – это "эмоциональное решение, не имеющие ничего общего с реальным положением дел".

"Действия американских партнеров идут вразрез с ранее провозглашенной ими же политикой вовлечения Беларуси во взаимодействие и никоим образом не направлены на поддержку независимости нашей страны. Более того, насаждаемая американцами "диктатура прав человека" выглядит особенно неуместно на фоне того, что в самих США с правами человека далеко не все в порядке", – говорится в сообщении.

Американские санкции в МИД Беларуси назвали заведомо бесполезным и контрпродуктивным инструментом.

"Вместе с тем, ответные меры с нашей стороны уже подготовлены и будут введены в действие. Печально, что взаимодействию даже в таких очевидных глобальных вызовах, как борьба с терроризмом, США предпочитают путь конфронтации. Но это их выбор. Беларусь всегда исходила из важности поддержания нормальных, взаимовыгодных отношений с США, основанных на равноправии и взаимном уважении. Движение к таким отношениям невозможно без отказа Соединенных Штатов от политики санкционного пресса", – утверждают в белорусском ведомстве.

Какие именно меры будут введены в отношении США, в МИД Беларуси не уточнили.

23 декабря США ввели дополнительные санкции против физических и юридических лиц, причастных к фальсификации выборов в Беларуси. Под санкции попали Центральная избирательная комиссия Беларуси, отряд спецподразделения КГБ "Альфа", главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, минский ОМОН, а также заместитель главы министерства внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич. Ограничения предусматривают заморозку активов на территории США и запрет на деловые контакты с гражданами США.

В целом, как сообщил Госдеп США, на сегодняшний день минфин страны наложил санкции на 25 белорусских физических лиц и 13 юридических (в частности, в начале октября Вашингтон ввел санкции против восьми официальных лиц Беларуси, в том числе против заместителя председателя ЦИК Вадима Ипатова, командующего внутренними войсками Юрия Назаренко, командира минского ОМОН Дмитрия Балаба). Отдельно Госдеп ввел визовые ограничения в отношении 63 человек за их причастность к подрыву демократии в Беларуси, фальсификацию результатов выборов и последующие репрессии.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов.

Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.