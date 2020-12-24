ГОРДОН
 
 
МИР

Беларусь подготовила ответные меры на санкции США

Американские санкции в МИД Беларуси назвали заведомо бесполезным и контрпродуктивным инструментом.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента
С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента
Фото: ЕРА

Беларусь подготовила ответные меры на санкции США. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

В ведомстве считают, что введение дополнительных визовых и финансовых ограничений в отношении белорусских физических и юридических лиц – это "эмоциональное решение, не имеющие ничего общего с реальным положением дел".

"Действия американских партнеров идут вразрез с ранее провозглашенной ими же политикой вовлечения Беларуси во взаимодействие и никоим образом не направлены на поддержку независимости нашей страны. Более того, насаждаемая американцами "диктатура прав человека" выглядит особенно неуместно на фоне того, что в самих США с правами человека далеко не все в порядке", – говорится в сообщении.

Американские санкции в МИД Беларуси назвали заведомо бесполезным и контрпродуктивным инструментом.

"Вместе с тем, ответные меры с нашей стороны уже подготовлены и будут введены в действие. Печально, что взаимодействию даже в таких очевидных глобальных вызовах, как борьба с терроризмом, США предпочитают путь конфронтации. Но это их выбор. Беларусь всегда исходила из важности поддержания нормальных, взаимовыгодных отношений с США, основанных на равноправии и взаимном уважении. Движение к таким отношениям невозможно без отказа Соединенных Штатов от политики санкционного пресса", – утверждают в белорусском ведомстве.

Какие именно меры будут введены в отношении США, в МИД Беларуси не уточнили.

23 декабря США ввели дополнительные санкции против физических и юридических лиц, причастных к фальсификации выборов в Беларуси. Под санкции попали Центральная избирательная комиссия Беларуси, отряд спецподразделения КГБ "Альфа", главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, минский ОМОН, а также заместитель главы министерства внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич. Ограничения предусматривают заморозку активов на территории США и запрет на деловые контакты с гражданами США.

В целом, как сообщил Госдеп США, на сегодняшний день минфин страны наложил санкции на 25 белорусских физических лиц и 13 юридических (в частности, в начале октября Вашингтон ввел санкции против восьми официальных лиц Беларуси, в том числе против заместителя председателя ЦИК Вадима Ипатова, командующего внутренними войсками Юрия Назаренко, командира минского ОМОН Дмитрия Балаба). Отдельно Госдеп ввел визовые ограничения в отношении 63 человек за их причастность к подрыву демократии в Беларуси, фальсификацию результатов выборов и последующие репрессии. 

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов.

Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Теги: США, Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, санкции, ограничения, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Твоя любов". Отец и дочь Бабкины презентовали украинскую версию своего англоязычного сингла. Видео
  "Твоя любов". Отец и дочь Бабкины презентовали украинскую версию своего англоязычного сингла. Видео
  Дан Балан спел "Новогоднюю" песню группы "Дискотека Авария" в бардовском стиле. Видео
  Дан Балан спел "Новогоднюю" песню группы "Дискотека Авария" в бардовском стиле. Видео
Алибасов и Федосеева-Шукшина развелись
Алибасов и Федосеева-Шукшина развелись
  "Для меня выкинуть деньги – вообще не вопрос". Ходорковский рассказал, какие покупки доставляют ему удовольствие
  "Для меня выкинуть деньги – вообще не вопрос". Ходорковский рассказал, какие покупки доставляют ему удовольствие G
Зеленская рассказала, какие советы дала ей жена Макрона во время встречи полтора года назад
Зеленская рассказала, какие советы дала ей жена Макрона во время встречи полтора года назад
  10 украинских новогодних треков. Видео- и аудиоподборка
  10 украинских новогодних треков. Видео- и аудиоподборка
Зеленская рассказала, какое впечатление произвели на нее папа римский и герцог и герцогиня Кембриджские
Зеленская рассказала, какое впечатление произвели на нее папа римский и герцог и герцогиня Кембриджские
  "Как можно ждать 21 день, если не знаешь, что будет завтра?" Кулинарный эксперт показал, как приготовить штоллен по-украински. Видео
  "Как можно ждать 21 день, если не знаешь, что будет завтра?" Кулинарный эксперт показал, как приготовить штоллен по-украински. Видео
"Ни фига себе мамуля", "Красотка". Анита Луценко показала, как в 65 лет выглядит ее мама
"Ни фига себе мамуля", "Красотка". Анита Луценко показала, как в 65 лет выглядит ее мама
Сын Павлика: Помню, как отец впервые приехал ко мне в школу. Я учился в третьем классе
Сын Павлика: Помню, как отец впервые приехал ко мне в школу. Я учился в третьем классе
"Химия, варенки". Билык показала архивное фото со своими музыкантами
"Химия, варенки". Билык показала архивное фото со своими музыкантами
  "Сказка старого мельника" оказалась в топе украинского проката
  "Сказка старого мельника" оказалась в топе украинского проката
Tarabarova: В этом году слово "корпоратив" можно смело заносить в Красную книгу
Tarabarova: В этом году слово "корпоратив" можно смело заносить в Красную книгу
"Я – ненасытная". Цибульская ищет мужчину для снежных отношений
"Я – ненасытная". Цибульская ищет мужчину для снежных отношений
Полякова озвучила главные пункты своего райдера
Полякова озвучила главные пункты своего райдера
  "Это не любовь". В клипе "Кино" показали рисунки Цоя. Видео
  "Это не любовь". В клипе "Кино" показали рисунки Цоя. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это должен видеть только муж". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук оголила грудь
"Это должен видеть только муж". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук оголила грудь
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
Никита Пресняков остро отреагировал на вопрос о своем отцовстве
Никита Пресняков остро отреагировал на вопрос о своем отцовстве
"Лиличек, это п...здец. Завидую", "Ни за что бы не узнал". Ребрик восхитила коллег образом кинодивы из прошлого столетия. Фото
"Лиличек, это п...здец. Завидую", "Ни за что бы не узнал". Ребрик восхитила коллег образом кинодивы из прошлого столетия. Фото
"Эталон красоты!", "Самый охеренный образ", "Очень шикарно одета". Каменских надела платье с огромным разрезом
"Эталон красоты!", "Самый охеренный образ", "Очень шикарно одета". Каменских надела платье с огромным разрезом
"Второго Гитлера мы не переживем". Победитель шоу "Холостячка" Эллерт впервые ответил на критику в адрес выбора Мишиной
"Второго Гитлера мы не переживем". Победитель шоу "Холостячка" Эллерт впервые ответил на критику в адрес выбора Мишиной
Шеф-повар Клопотенко показал съемную квартиру за 20 тыс. грн в месяц
Шеф-повар Клопотенко показал съемную квартиру за 20 тыс. грн в месяц
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS