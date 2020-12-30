Беларусь повысила тарифы на электричество для населения до 2,52 грн/кВт-час

По официальному курсу на 30 декабря новые белорусские тарифы на электроэнергию для населения составят 0,23 белорусского рубля (2,52 грн) за кВт-час и будут ровно в полтора раза превышать бытовой тариф в Украине.

В Беларуси действует сразу несколько тарифов в зависимости от наличия электроплиты или системы электрического отопления Фото: depositphotos.com

Беларусь повысила тарифы на электроэнергии для бытовых потребителей до 0,23 белорусского рубля, или 2,52 грн/кВт-час по текущему курсу. Об этом сообщает белорусское издание TUT.BY.

"С 1 января вырастут полные тарифы на электроэнергию. Одноставочный тариф (в том числе для нужд отопления и горячего водоснабжения) вырастет до 0,23 рубля за 1 кВт-час (сейчас – 0,2090 рубля)", – сообщает издание.

В Беларуси действует сразу несколько тарифов в зависимости от наличия электроплиты или системы электрического отопления. Также действуют зонные режимы в зависимости от времени суток. С 1 января полный одноставочный тариф в Беларуси составит 2,52 грн за кВт-час и будет ровно в 1,5 раза превышать бытовой тариф в Украине (1,68 грн за кВт-час).

28 декабря правительство Украины впервые за четыре года приняло решение о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения и отменило с 1 января 2021 года льготную цену в 90 коп. за первые 100 кВт-ч электроэнергии.

В предыдущий раз цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года, писал портал ExPro. Они составляли 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час и 1,68 грн/кВт-час на остальной объем месячного потребления.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года не покрывал затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65–70 млрд грн. Тогдашний глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время.

Идею украинского правительства приблизить бытовые тарифы на электроэнергию к рыночно обоснованному уровню поддержали секретариат Энергетического сообщества и Еврокомиссия.