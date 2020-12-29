Свободный рынок электроэнергии: что будет с тарифами и экономикой Украины

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

С 2019 года Украина пытается создать здоровую конкуренцию на рынке электроэнергетики, сделав отказ от модели единственного продавца и покупателя – "Энергорынок", который находился под протекторатом государства. Цель таких нововведений, как всегда, благая – приблизить модель энергетики Украины к европейской, что означает прозрачность и честность всех игроков рынка. Однако с 1 января 2021 года вступают в силу очередные нововведения. Что это будет значить как для простого населения, так и для бизнеса и экономики в целом уже через неделю?

До 31 декабря 2020 года, в соответствии с положениями пункта 13 раздела XVII закона Украины "О рынке электрической энергии", универсальные услуги, кроме бытовых и малых бытовых потребителей мощностью до 50 кВт, предоставляются поставщиком таких услуг также бюджетным учреждениям независимо от размера договорной мощности и другим потребителям, электроустановки которых присоединены к электрическим сетям с договорной мощностью до 150 кВт. Таким образом, с 1 января 2021 года право на получение универсальной услуги будут иметь бытовые потребители и малые небытовые потребители с мощностью до 50 кВт. Потребителям, которым предоставлено временное право на получение универсальной услуги, в том числе бюджетным учреждениям, необходимо самостоятельно выбрать электропоставщика и заключить с ним договор о поставках электроэнергии.

Что изменится?

Вместе со свободой выбора поставщика услуг и договорными ценами, предполагаемым усовершенствованием объектов и мнимой прозрачностью это изменение повлечет за собой рост цен как для предприятий, так и для населения. На мой взгляд, цены на электроэнергию будут расти в несколько этапов и станут не менее 2,50 грн за кВт. В то же время, вероятнее всего, Кабмин найдет возможность внедрить несколько дополнительных законов для лоббирования интересов олигархов. И снова модель, которая благополучно работает во всем цивилизованном мире, провалится в Украине благодаря привилегиям для местных магнатов.

Несмотря на то, что данная реформа должна стимулировать появление новых игроков на рынке электроэнергии, улучшение качества услуг и внедрение инноваций, это не будет выгодно монополисту "Облэнерго". Европейский опыт получения энергии из альтернативных источников также Украине не пригодится – “зеленых” будут всячески притеснять, внедряя новые нормы и требования, из-за которых их существование будет нерентабельным и вовсе бессмысленным.

На фоне подобной ситуации есть риск, что "Нафтогаз" укрепит свои позиции и займет львиную долю рынка, значительно подняв тарифы для жилого фонда. Таким образом, отопительный сезон осень – зима 2021/22 выльется в копеечку украинцам и достигнет 12 грн за м3. Уже к концу 2021 года граждане получат счета как минимум на 30% выше, а учитывая финансовое положение многих из них, которое и так пострадало в 2020-м, часть просто не будет иметь возможности оплачивать коммунальные услуги.

Чем это грозит?

Свободный рынок электроэнергии все равно приведет к тому, что власти начнут злоупотреблять своими полномочиями и проделывать финансовые махинации. Пока в карманах чиновников будут оседать последствия некорректных расчетов тарифов, гнев народа на власть будет только возрастать.

Электроэнергия – это основа существования любого бизнеса в стране, поэтому ее ощутимое подорожание не останется незамеченным, что приведет к еще большему краху экономики. А это, в свою очередь, станет поводом для того, чтобы снова просить кредит от МВФ.

Если гарант не защитит интересы народа, вполне вероятен сценарий очередного Майдана, ведь всегда найдутся те, кто вдохновит людей требовать справедливости.

Что касается населения, то правительство сделает все возможное для того, чтобы ужесточить получение субсидий, так как средств в казне на них попросту не будет.

Так называемый “Свободный рынок электроэнергии” принесет еще больше ограничений, усилит коррупцию на местах, парализует бизнес, окончательно разрушит экономику, при этом по-прежнему у предприятий олигархов будут привилегии, которые позволят им не только уверенно держаться на плаву, а и вновь стать монополистами и приумножать свои доходы. Вместо обещанной прозрачности и адекватной для цивилизованной страны конкуренции новый рынок электроэнергетики обречет Украину на полный финансовый крах.

Источник: "ГОРДОН"