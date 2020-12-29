Плачков: Правительство приняло логичное решение отменить льготные 100 кВт-час

Тарифы для населения и в Молдове, и в России, и в Беларуси в полтора-два раза выше, чем в Украине, заявил глава Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков.

Иван Плачков: Я думаю, что ниже может быть только в Туркменистане Фото: radiosvoboda.org

Глава Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков назвал логичным и правильным решение Кабинета Министров отменить льготную цену на первые 100 кВт-час электроэнергии для всех бытовых потребителей. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Это действительно самые низкие тарифы, я думаю, что ниже может быть только в Туркменистане, потому что тарифы для населения и в Молдове, и в России, и в Беларуси даже в полтора-два раза выше, чем в Украине", – отметил эксперт.

Отмену льготы он считает первым этапом в выравнивании тарифов и призывает правительство пояснить населению все преимущества этого решения.

"Правительство должно сказать, какие проблемы, которые сегодня есть на рынке электроэнергии, будут решаться и как правительство будет контролировать использование этих средств", – подчеркнул Плачков.

28 декабря правительство впервые за четыре года приняло решение о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения и отменило с 1 января 2021 года льготную цену в 90 коп. за первые 100 кВт-ч электроэнергии.

В предыдущий раз цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года, писал портал ExPro. Они составляли 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час и 1,68 грн/кВт-час на остальной объем месячного потребления.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года не покрывал затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65–70 млрд грн. Тогдашний глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время.

Идею украинского правительства приблизить бытовые тарифы на электроэнергию к рыночно обоснованному уровню поддержали секретариат Энергетического сообщества и Еврокомиссия.