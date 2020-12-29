Получатели субсидий не почувствуют роста тарифов – Минсоцполитики

При действующей системе предоставления субсидий все 3,1 млн домохозяйств, которые их получают, не почувствуют повышения тарифов, поскольку рост покроется увеличенным размером субсидии, заявили в Министерстве социальной политики Украины.

28 декабря правительство во исполнение международных обязательств отменило льготную цену в 90 коп. за первые 100 кВт-ч электроэнергии Фото: depositphotos.com

3,1 млн домохозяйств, получающих субсидию, не почувствуют повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, заявила в Facebook пресс-служба Министерства социальной политики.

"При действующей системе предоставления субсидии все 3,1 млн домохозяйств, получающих субсидию, никоим образом не почувствуют повышения тарифов, поскольку это покроется увеличенным размером субсидии", – сообщили в министерстве.

В Минсоцполитики напомнили, что почти 1,8 млн семей пользуется льготами при оплате жилищно-коммунальных услуг и имеют скидку от 25 до 100% в зависимости от категории льготника. Те домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями, но при росте расходов на коммунальные услуги им станет сложно их оплачивать, могут обратиться за оформлением субсидии – в том числе дистанционно через веб-сайт или заполнив заявление и декларацию и отправив ее по почте в орган социальной защиты населения.

28 декабря правительство во исполнение международных обязательств отменило льготную цену в 90 коп. за первые 100 кВт-ч электроэнергии.

На заседании 28 декабря правительство Украины отменило льготный тариф в 90 коп./кВт-час на первые 100 кВт-час для бытовых потребителей. Льгота будет отменена с 1 января 2021 года.