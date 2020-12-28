В партии "Наш край" заявили, что инициируют внеочередные сессии местных советов по всей стране из-за повышения тарифов на тепло и газ

Повышение тарифов приведет к еще большему снижению уровня жизни людей и усилению социальной напряженности, заявил сопредседатель партии "Наш край", нардеп Сергей Шахов. Он отметил, что тарифы могут быть снижены на 25%.

Сергей Шахов: Все было сделано цинично – "под елочку", когда люди заняты предновогодними хлопотами Фото: slovoidilo.ua

Партия "Наш край" инициирует проведение внеочередных сессий местных советов по всей стране из-за повышения тарифов на тепло до 50% и рекордного повышения цены на газ. Представители политсилы заявили, что хотят принять обращения к президенту, премьер-министру и председателю Верховной Рады по этому поводу, сказано на сайте "Нашего края".

"На прошлой неделе НКРЭКУ приняла решение о повышении до 50% тарифов на тепловую энергию. В то же время поставщики газа повысили цену на голубое топливо для населения, которая теперь (вместе с доставкой) составит рекордные 10–11 грн за кубометр. Все было сделано цинично – "под елочку", когда люди заняты предновогодними хлопотами. То есть рассчитывали на то, что не будет социальных волнений и люди все проглотят", – сказал сопредседатель партии, нардеп Сергей Шахов.

Он убежден, что повышение тарифов угрожает социальной стабильности Украины.

"В условиях роста безработицы из-за кризиса в экономике и мер власти во время пандемии коронавируса, сокращения социальных расходов и отсутствия средств на выплату премий медикам в госбюджете-2021, отказа повысить зарплаты учителям и т.д. повышение тарифов приведет к еще большему снижению уровня жизни людей и усилению социальной напряженности. Согласно имеющимся расчетам, если устранить внешнее управление и ликвидировать схемы в топливно-энергетическом комплексе страны, тарифы могут быть снижены на 25%. Однако власть отказывается от борьбы с коррупцией и предлагает их повысить", – сказал политик.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 24 декабря повысила средневзвешенный тариф на тепло для населения до 1121,71 грн/Гкал. Свое решение Нацкомиссия обосновала снижением объемов производства теплоэнергии, ростом зарплат на тепловырабатывающих предприятиях, ростом цен на топливно-энергетические ресурсы и на услуги по распределению природного газа.

НАК "Нафтогаз України" увеличила на декабрь оптовую цену на природный газ на 873,28 грн за 1 тыс. м³ – до 7323,72 грн – для предприятий тепловой коммунальной энергетики.