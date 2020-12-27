"Нафтогаз України" в январе увеличивает цену на газ для населения

С января 2021 года бытовые потребители газа заплатят 7,22 грн за кубометр без учета стоимости доставки. В НАК "Нафтогазе України" заявили, что изменения цен обусловлены "сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо".

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа Фото: depositphotos.com

НАК "Нафтогаз України" повысил цену на природный газ для бытовых клиентов в январе 2021 года – до 7,22 грн за м³ (с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз" 26 декабря.

"Изменения цен на газ в январе обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо. Вместе с тем НАК "Нафтогаз України", начиная с августа, предлагает своим клиентам газ по одним из самых низких цен среди поставщиков", – заявили в компании.

В Нафтогазе отметили, что цена на голубое топливо от компании в январе "традиционно остается ниже среднерыночной".

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. До 1 августа стоимость газа для бытовых потребителей была единой и публиковалась 22 числа каждого месяца.

В августе "Нафтогаз" поднял цену газа для населения до 3,24 грн за м³. В компании объяснили это тем, что рынок входит в сезон высоких цен перед отопительным периодом. В сентябре и октябре цену газа повысили до 4,70 грн за м³. Кроме того, "Нафтогаз" поднял годовую цену на газ для населения с 4,73 грн за м³ до 5,24 грн за м³. С ноября компания решила поднять цену газа для бытовых потребителей еще на 34,7%, до 6,33 грн за м³. В декабре по сравнению с ноябрем цена газа для бытовых клиентов не изменилась, для предприятий тепловой коммунальной энергетики оптовую цену подняли на 873,28 грн за 1 тыс. м³ – до 7323,72 грн.

По информации главы "Нафтогазу України" Андрея Коболева, сегодня компания предлагает газ по цене ниже, чем она была в течение последних трех лет, и до 40% дешевле, чем другие поставщики.