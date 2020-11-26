"Нафтогаз" объявил цену на газ для населения в декабре

Бытовые потребители в декабре заплатят 6,33 грн за м³ газа без учета стоимости доставки. В "Нафтогазе" решили не поднимать цену на газ, установленную в ноябре.

"Нафтогаз" не повышал цену для населения в сентябре и октябре Фото: ЕРА

ООО "Газопоставляющая компания (ГК) "Нафтогаз України" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в декабре этого года на уровне 6,33 грн за м³ с НДС без учета стоимости доставки. По сравнению с ноябрем цена газа не изменилась, свидетельствуют данные из тарифной сетки компании.

Такая цена действительна с 1-го по 31 декабря. Компания обещает предоставить скидку в 1%, если оплатить услугу до 15 декабря. Кроме того, тариф "годовой" в декабре сохранен на уровне 6,45 грн за м³.

"Сохранить уровень цен на газ в декабре удалось благодаря тому, что оптовая цена голубого топлива не изменилась", – сказано в релизе ГК "Нафтогаз України" за 25 ноября.

Тарифы на газ действуют только для клиентов компании. ГК "Нафтогаз України" обслуживает более 300 тыс частных клиентов, что составляет примерно 2,5% от общего количества потребителей газа на украинском рынке, добавили в компании.