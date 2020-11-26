"Нафтогаз" объявил цену на газ для населения в декабре

ООО "Газопоставляющая компания (ГК) "Нафтогаз України" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в декабре этого года на уровне 6,33 грн за м³ с НДС без учета стоимости доставки. По сравнению с ноябрем цена газа не изменилась, свидетельствуют данные из тарифной сетки компании.
Такая цена действительна с 1-го по 31 декабря. Компания обещает предоставить скидку в 1%, если оплатить услугу до 15 декабря. Кроме того, тариф "годовой" в декабре сохранен на уровне 6,45 грн за м³.
"Сохранить уровень цен на газ в декабре удалось благодаря тому, что оптовая цена голубого топлива не изменилась", – сказано в релизе ГК "Нафтогаз України" за 25 ноября.
Тарифы на газ действуют только для клиентов компании. ГК "Нафтогаз України" обслуживает более 300 тыс частных клиентов, что составляет примерно 2,5% от общего количества потребителей газа на украинском рынке, добавили в компании.
"Нафтогаз" повышал цены на газ для населения с августа. Тогда цену газа для населения подняли на 0,27 грн за м³, до 3,24 грн за м³. В компании объяснили это тем, что рынок входит в сезон высоких цен перед отопительным периодом.
В сентябре и октябре цена газа поднялась до 4,70 грн за м³. Кроме того, "Нафтогаз" повысил годовую цену на газ для населения с 4,73 грн за м³ до 5,24 грн за м³ с НДС, без стоимости доставки.
С ноября компания решила поднять цену газа для бытовых потребителей еще на 34,7%, то есть до 6,33 грн за м³ с НДС без учета стоимости доставки.С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа и население может свободно менять поставщика. По мнению главы "Нафтогазу України" Андрея Коболева, сегодня компания предлагает газ по цене ниже, чем она была за последние три года, и до 40% дешевле, чем другие поставщики.