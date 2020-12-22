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"Нафтогаз" в декабре повысил цены на газ для производителей тепла

Цена на газ для производителей тепла в декабре без НДС и стоимости транспортировки будет составлять 6103,1 грн за 1 тыс. м³, сообщили в НАК "Нафтогаз України".

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"Нафтогаз" объявил цену на газ для производителей
"Нафтогаз" объявил цену на газ для производителей
Фото: EPA

НАК "Нафтогаз України" увеличила на декабрь оптовую цену на природный газ на 873,28 грн за 1 тыс. м³ – до 7323,72 грн – для предприятий тепловой коммунальной энергетики.

"В декабре 2020 года оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК "Нафтогаз України" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составляет 6103,1 грн за 1 тыс. м³ (без учета НДС и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами)", – говорится в сообщении.

Цена без налога на добавленную стоимость составит 7323,72 грн за 1 тыс. м³. При этом оптовая цена на природный газ на ноябрь составила 5375,37 грн за 1 тыс. м³, тогда как с налогом – 6450,44 за 1 тыс. м³, добавили в компании.

С 1 августа в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. До 1 августа стоимость газа для бытовых потребителей была единой и публиковалась 22 числа каждого месяца.

В августе "Нафтогаз" поднял цену газа для населения до 3,24 грн за м³. В компании объяснили это тем, что рынок входит в сезон высоких цен перед отопительным периодом. В сентябре и октябре цену газа повысили до 4,70 грн за м³. Кроме того, "Нафтогаз" поднял годовую цену на газ для населения с 4,73 грн за м³ до 5,24 грн за м³. С ноября компания решила поднять цену газа для бытовых потребителей еще на 34,7%, до 6,33 грн за м³. В декабре по сравнению с ноябрем цена газа для бытовых клиентов не изменилась.

По информации главы "Нафтогазу України" Андрея Коболева, сегодня компания предлагает газ по цене ниже, чем она была в течение последних трех лет, и до 40% дешевле, чем другие поставщики.

Теги: Украина, газ, энергетика, НАК Нафтогаз, цены, население, расходы, цена на газ, природный газ, цена, энергия
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