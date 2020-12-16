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Журналистка Шустрова: Судья передал фиктивной фирме газ госпредприятия "Укртрансгаз" на сумму почти 2 млрд грн

13 ноября этого года судья Хозяйственного суда Киева Сергей Балац утвердил мировое соглашение между ПАО "Укртрансгаз" и ЗАО "Укрэнергосбыт" и двумя ООО – "Финансовая компания "Фин-Инвест" и "Профи Газ", в результате 305 млн м³ газа отошли фиктивной фирме, утверждает в своем расследовании журналистка телеканала "Еспресо" Татьяна Шустрова.

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Балац провалил тест на добропорядочность, не пройдя в состав Верховного Суда, куда подавался в 2017 году, отмечает автор
Балац провалил тест на добропорядочность, не пройдя в состав Верховного Суда, куда подавался в 2017 году, отмечает автор
Фото: chesnosud.org

Судья Хозяйственного суда Киева Сергей Балац принял решение, по которому фиктивная фирма получила 305 млн м³ газа стоимостью 2 млрд грн, принадлежавшего государственной компании "Укртрансгаз". Об этом заявила в своем расследовании  "Миллиарды "Нафтогазу" для мошенников: фиктивные фирмы и недобросовестный судья" журналистка "Еспресо" Татьяна Шустрова.

Она сообщила, что 13 ноября этого года Балац утвердил мировое соглашение между ПАО "Укртрансгаз" и ЗАО "Укрэнергосбыт" и двумя ООО – "Финансовая компания "Фин-Инвест" и "Профи Газ".

Согласно решению, "Укртрансгаз" должен был передать "Профи Газ" 305 млн м³ газа. Этот объем ранее глава правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев передал своим распоряжением от НАК "Нафтогаз" в качестве займа. Как утверждает Шустрова – именно для последующего вывода ресурса в собственность "Профи Газа".

Журналистка считает, что это фиктивная компания, так как она часто меняет владельцев, руководителей и места регистрации, ее уставной капитал составляет 2600 грн, а номинальным бенефициарным владельцем долгое время был "некий Александр Терлецкий из села Мироновка Киевской области, который, по данным Youcontrol, также является владельцем 134 других компаний, участником 263 и руководителем 117". Центр противодействия коррупции также уже приводил Терлецкого в качестве примера фиктивного бенефициара, отмечает автор. 

Она отметила, что сначала "Укртрансгаз" не соглашался отдавать деньги неизвестной компании и в январе 2020 года обратился с заявлением в ГБР и НАБУ, в котором просил не допустить взыскания средств, а также называл деятельность компании "Фин-Инвест" мошеннической. Но потом позиция "Укртрансгаза" поменялась.

"В марте 2020 года компания "Фин-Инвест" добилась списания со счетов "Укртрансгаза" 226 млн грн в свою пользу. А как только в схеме появляется некое ООО "Профи Газ", ранее никогда не фигурировавшее в отношениях сторон дела, ПАО "Укртрансгаз" идет на "мировое соглашение". Причем право требования 305 млн м³ газа удивительным образом переходит именно к "Профи Газу", который появился в деле буквально из воздуха", – сказано в расследовании.

Шустрова подчеркнула, что ранее судья Балац своими решениями передавал под застройку в Киеве территорию Пейзажной аллеи, усадьбы Мурашко, сквера по улице Гончара, а также позволил дальнейшую застройку буферной зоны Софии Киевской по улице Олеся Гончара, 17–23. Из-за последнего решения он провалил тест на добропорядочность, не пройдя в состав Верховного Суда, куда подавался в 2017 году. 

Журналистка изучила декларацию о доходах Балаца и выяснила, что он и его семья владеют земельным участком, дачным домом и квартирой в Хмельницкой области, тремя квартирами, двумя автомобилями и четырьмя паркоместами в Киеве. Доходы семьи за прошлый год составляют 2,5 млн грн, на банковских счетах есть около средства в эквиваленте $80 тыс. 

Теги: коррупция, газ, НАК Нафтогаз, Укртрансгаз, судья, Татьяна Шустрова
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