Экономист Пендзин заявил, что международные партнеры Украины настаивают на пересмотре цен на электроэнергию для населения

По словам эксперта Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, международные кредиторы Украины считают необходимым пересмотр тарифа на электроэнергию для населения и отмену перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии.

Международные кредиторы Украины настаивают на пересмотре тарифа на электроэнергию для населения, заявил эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире канала "Украина 24".

По его словам, в 2021 году правительство Украины хочет прекратить возложение специальных обязанностей и перекрестное субсидирование на рынке электроэнергии. Это, говорит Пендзин, тоже одно их требований международных партнеров страны.

Экономист отметил, что аналогичные изменения уже произошли на рынке природного газа. На сегодняшний момент, по словам эксперта, в Украине нет низких цен для населения и высоких – для промышленных потребителей. "У нас есть единая цена, которая формируется по импортному паритету", – подчеркнул Пендзин.

Он считает, что отмена перекрестного субсидирования будет способствовать снижению цен на электроэнергию для промышленных потребителей и, соответственно, повышению конкурентной способности украинских производителей.

Идею украинского правительства приблизить бытовые тарифы на электроэнергию к рыночно обоснованному уровню поддержали секретариат Энергетического сообщества и Еврокомиссия.

Последний раз цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года, писал портал ExPro. Они составляют 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час и 1,68 грн/кВт-час на остальной объем месячного потребления.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года не будет покрывать затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65–70 млрд грн. Глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время.