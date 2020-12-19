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Пинчук и Коломойский не смогут получать эксклюзивные льготы на ток сразу с 2021 года – Тынный

Внедренное летом в национальное законодательство понятие "зеленая металлургия" настолько сырое, что не гармонирует полностью с существующим национальным законодательством, регуляторными и нормативными актами, заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный. Он считает, что льготы вводились в интересах бизнесменов Виктора Пинчука и Игоря Коломойского.

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Игорь Тынный: Очевидно, дискриминация большинства потребителей ради льготы нескольким предприятиям отрасли не имеет права на существование
Игорь Тынный: Очевидно, дискриминация большинства потребителей ради льготы нескольким предприятиям отрасли не имеет права на существование
Фото: reform.energy

Бизнесмены Виктор Пинчук и Игорь Коломойский не смогли ввести в действие эксклюзивные льготы на электроэнергию для своих заводов с января следующего года, но будут стараться все же добиться этого с помощью народных депутатов, заявил в колонке на "Экономической правде" бизнесмен, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный.

Он напомнил, что льготы для отдельных заводов могли предоставляться через пролоббированный в законодательстве термин "зеленая металлургия". Эксперт заявил, что термин был введен в интересах четырех украинских металлургических предприятий: "Днепросталь" (или "Интерпайп-сталь") в Днепре, "Днепроспецсталь" в Запорожье, "Электросталь" в Курахово Донецкой области и "Азовэлектросталь" в Мариуполе. По словам Тынного, из открытых данных в интернете видно, что основными владельцами этих активов являются Пинчук, Коломойский, а также россиянин Александр Бабаков.

"В обосновании необходимости льготных цен на электричество для этих предприятий говорилось, что именно эти заводы якобы создают настолько мало выбросов, должны быть освобождены от доплаты за развитие возобновляемой энергетики. Цинично, но просто и без прикрас, – сказал Тынный. – Цена вопроса и для энергорынка, и для металлургии немаленькая. Например, недавно регулятор НКРЭКУ со ссылкой на этот закон утвердил "обычный" тариф на декабрь месяц в размере 312,76 грн за МВт-ч и отдельно втрое меньший тариф для предприятий так называемой зеленой металлургии на уровне 91,73 грн за МВт-ч".

Он подчеркнул, что "заказчики" не получили скидку: процедуру должно разработать Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, потом ее нужно утвердить решением Кабмина. Но против дискриминации выступили ведущие бизнес-ассоциации, а также инвесторы в возобновляемую энергетику.

"К этому проекту документа очень много замечаний у различных центральных органов исполнительной власти. Специально собирался правительственный комитет, который 10 декабря вернул соответствующий проект постановления и не допустил его даже на рассмотрение членов правительства", – уточнил эксперт.

Он пояснил, что внедренное летом в национальное законодательство понятие "зеленая металлургия" настолько сырое, что не гармонирует полностью с существующим национальным законодательством, регуляторными и нормативными актами.

"Пока что 9 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), решила не повторять неудачный декабрьский эксперимент и утвердила тариф на передачу электроэнергии для ОАО "Укрэнерго" на весь 2021 год, совсем не выделив льготный тариф для электрометаллургов", – добавил Тынный.

По его словам, чиновники в НКРЭКУ и Кабмине не хотят рисковать и подставляться ради очень рискованной льготы для четырех предприятий.

"Очевидно, дискриминация большинства потребителей ради льготы нескольким предприятиям отрасли не имеет права на существование. Но наверное, ловкие лоббисты электрометаллургов попытаются снова протащить через парламент дополнительные правки, чтобы исправить ошибки и сделать этот странный термин "зеленая металлургия" более жизнеспособным", – резюмировал Тынный.

По мнению представителей Европейской бизнес-ассоциации, предоставление льгот предприятиям "зеленой" металлургии увеличит задолженность перед компаниями, производящими электроэнергию из возобновляемых источников, и повлечет для рынка энергетики негативные последствия.

В законе №810-Х, который был принят Радой как законопроект №3658, добавлены специальные условия для предприятий "зеленой" металлургии – для них будет применяться тариф на передачу, которая не будет учитывать расходы "Укрэнерго" на выплаты по финансированию развития "зеленой" энергетики. Автором поправок был нардеп от фракции "Слуга народа" Дмитрий Кисилевский, который до депутатства работал в компании "Интерпайп". Об этом сообщал его коллега из фракции "Батьківщина" Алексей Кучеренко.

"Получается, с августа все предприятия должны будут платить тариф на передачу в 1,5 раза больше, но одна-единственная компания будет иметь привилегию его не платить совсем, еще и до 2030 года. Цена экономии для куратора Кисилевского – $12–15 млн ежегодно. И это те средства, которые недополучит государственное "Укрэнерго", – писал Кучеренко.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью изданию "Бизнес.Цензор" в сентябре этого года заявил, что за льготы на электроэнергию для завода Пинчука заплатят бизнес, школы, детсады и больницы. Он отметил, что в целом такое нововведение будет стоить около 100 млн грн.

"Считаю эту норму глубоко несправедливой. Такой, что, по сути, ставит в неравные условия различных потребителей. Что особенно печально – эту льготу получат предприятия из этого перечня, а оплатят все остальные потребители", – подчеркнул Кудрицкий.

Теги: Виктор Пинчук, энергетика, Игорь Коломойский, льготы, тарифы, электроэнергия, металлургия, Александр Бабаков, Игорь Тынный
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