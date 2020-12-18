Антимонопольный комитет вслед за прокуратурой и судом признал формулу "Роттердам плюс" законной

Антимонопольный комитет Украины закрыл расследование в отношении формулы "Роттердам плюс" в связи с отсутствием нарушений.

Комитет пришел к выводу, что формула "Роттердам плюс" не имела негативного влияния на конкуренцию на рынке электроэнергии Фото: apostrophe.ua

Антимонопольный комитет Украины закрыл расследование в отношении формулы "Роттердам плюс" в связи с отсутствием нарушений, такое решение в ведомстве приняли 18 декабря, сообщает агентство "РБК-Украина".

"Закрыть расследование из-за отсутствия нарушений законодательства в действиях Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", – цитируют журналисты АМКУ.

Антимонопольный комитет начал расследование в мае прошлого года по обращению Национального антикоррупционного бюро. Комитет пришел к выводу, что формула "Роттердам плюс" не имела негативного влияния на конкуренцию на рынке электроэнергии.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Стоимость угля рассчитывалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину". Из-за применения формулы тепловые генерации, в том числе ДТЭК и государственное "Центрэнерго", продавали электроэнергию дороже, отмечала "Экономическая правда". Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.

28 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 23 сентября прокурор САП заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия состава преступления.