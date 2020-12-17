В ДТЭК заявили, что шокированы провокациями детективов НАБУ, не имеющими отношения к "Роттердам плюс"

В компании ДТЭК высказали сожаление, что после провала расследования по делу "Роттердам плюс" в НАБУ перешли к провокациям и медиа-атакам через "сомнительных экспертов, мотивированных политиков, СМИ с низкими стандартами верификации информации".

Распространенная НАБУ информация о якобы записи разговора одного из топ-менеджеров ДТЭК является политически мотивированной провокацией, которая не имеет ни малейшего отношения к делу "Роттердам плюс". С таким заявлением 17 декабря выступила пресс-служба компании.

"Топ-менеджмент и сотрудники ДТЭК никогда не участвовали в переговорах или принятии решений о назначении кого-либо на государственные должности. Все взаимодействие с руководителями отрасли и госорганов всегда велись исключительно в рамках закона и согласно наивысшим стандартам комплаенса внутри компании", – говорится в сообщении.

В ДТЭК подчеркнули, что компания всегда поддерживала и продолжает поддерживать конструктивное взаимодействие с профессиональными государственными руководителями, которые работают исключительно в интересах отрасли и государства.

При этом, считают в компании, детективы решили сделать сенсацией многочисленные переговоры топ-менеджеров ДТЭК с представителями стран – партнеров Украины, международных организаций, инвестиционных фондов о ситуации в энергетике и путях выхода из кризиса. В компании отметили, что ДТЭК провел более 10 различных брифингов, где всегда первым стоял вопрос антикризисного управления и профессионального руководства отраслью.

"К сожалению, возможные оценочные суждения и комментарии были искажены детективами для продолжения безосновательных обвинений и публичного давления на компанию", – добавили в ДТЭК.

В компании также высказали сожаление, что после провала расследования по делу "Роттердам плюс" противники перешли к провокациям и медиа-атакам через "сомнительных экспертов, мотивированных политиков, СМИ с низкими стандартами верификации информации".

"В августе дело "Роттердам плюс" было закрыто прокурором САП. В сентябре правомерность этого решения была подтверждена решением Высшего антикоррупционного суда, которое вступило в законную силу. Также ВАКС отклонил требования НАБУ о замене прокурора. Законность формулы "Роттердам плюс" была признана комплексными экспертизами и десятками исследований украинских и международных институтов и аудиторов", – подытожили в компании.

16 декабря в НАБУ заявили, что зафиксировали факты, которые могут свидетельствовать о влиянии группы компаний – инициатора введения "Роттердам плюс" – на кадровые назначения во власти, следствием чего стало кардинальное изменение позиции профильного министерства в вопросе возмещения убытков, причиненных государству из-за действия формулы.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Стоимость угля рассчитывалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину". Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.

28 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 23 сентября прокурор САП заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия состава преступления.